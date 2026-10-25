אלירז שדה בהלם: "הוא הצליח לחזור מהמתים"

איש התקשורת אלירז שדה פרסם ניתוח פוליטי נוקב המתמקד בחזרתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט למרכז הבמה הפוליטית, ומטיל ספק ביכולתו לשמור על המומנטום עד ליום הבוחר.

"בנט מצליח לחזור מהמתים", כתב שדה. "כבר נגע בחד-ספרתי והשיג בלון חמצן, השאלה האם יישאר לו אוויר עד הקלפי? הרי כולם זוכרים שבנט חזק בסקרים וחלש ביום הבוחר. תנועה אחת של איזנקוט או ליברמן, הברקה דקה 90 של נתניהו, או התעוררות של וינטר וזליכה – ובנט מתרכך".

לדברי שדה, הדפוס הפוליטי והאישי של בנט מתאפיין בהישגים מהירים שאינם מחזיקים מעמד לאורך זמן: "ולמה זה קורה? בנט יודע לשווק מוצר לטווח קצר. אפילו בחברה שעשה בה אקזיט, הוא עשה את זה ב-6 שנים, בים בם בם תירס חם. הוא מצליחן אבל לטווח קצר, הוא מצליח לעלות על צורך וברגע שיש קליק משהו קורה – או אצלו או אצל הבוחרים – אכזבה מטאורית. נעלם".