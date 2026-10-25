פרופ' משה כהן אליה: "הם בדרך לאסון בבחירות"

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פרופסור משה כהן-אליה פרסם ניתוח מזהיר לקראת יום הבחירות, שבו קרא לציבור הימני לגלות אחריות ולא לסכן את קולותיהם במפלגות שאינן עוברות בוודאות את אחוז החסימה.

"הימין צועד לקראת אסון בבחירות 2026", פתח כהן-אליה את דבריו. "הערבים צפויים לנהור לקלפיות, וההערכה היא שנראה אחוזי הצבעה גבוהים מאוד במגזר הערבי, בעקבות פסילת א-שחאדה ובעקבות ההיענות לקריאתו של עזמי בשארה לעשות הכול כדי להפיל את נתניהו. זכרו, אויבנו הגדולים ביותר רוצים בהפסד נתניהו". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בהמשך דבריו התייחס לסיכוייהן של המפלגות החדשות בימין לעבור את אחוז החסימה והזהיר מאי-עמידה בתנאים הנדרשים: "בנסיבות אלו, ובהנחה שאחוזי ההצבעה הכלליים יהיו גבוהים, אין סיכוי ריאלי לוינטר ולרשימת זליכה–הנדל לעבור את אחוז החסימה. אני קורא לכל הכוחות הדמוקרטיים בימין, המתנגדים לדיפ סטייט, שלא להצביע למפלגות האלה. יש להן קסם של משהו חדש, אבל הקסם הזה עלול להוביל את עם ישראל לאסון שטרם היה כמותו".

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כהן-אליה חתם את הפוסט בקריאה להצבעה מחושבת על רקע האתגרים הביטחוניים הצפויים: "הצביעו למפלגות שבוודאות עוברות את אחוז החסימה, ולא ל'קסם' של מפלגות חדשות שעלולות להמיט על עם ישראל יגון ואנחה. עכשיו, בפתח המלחמה עם איראן שצפויה לפרוץ בנובמבר מיד לאחר הבחירות בארצות הברית, אנחנו לא מחפשים 'חדש', אלא את מי שיש לו קשר טוב לטראמפ וינהל את המלחמה לטובת האינטרסים של מדינת ישראל. תתבגרו!".