הקרב הוכרע: איפה תשודר הסדרה החדשה של נועה קירל?

דרמת השידור מאחורי הקלעים הגיעה לסיומה, וזה רשמי: הטלנובלה המוזיקלית הבינלאומית בכיכובה של נועה קירל מגיעה לישראל, ותשודר בבלעדיות בערוץ 16.

הסדרה "הדרך של נועה" (Mírame Así – El Camino de Noa) רשמה הצלחה חסרת תקדים באמריקה הלטינית בענקית הסטרימינג Amazon Prime Video ובזכיינית América TV בארגנטינה. כעת, ערוץ 16 מודיע על רכישת זכויות השידור הבלעדיות בארץ – צעד משמעותי בהרחבת פעילות התוכן שלו כחלק מהערכות להשקת לוח שידורים חדש ועשיר בהפקות בינלאומיות.

דרמה, רומנטיקה ומוזיקה מקורית

מאחורי ההפקה הבינלאומית הענפה עומדים המפיק יאיר דורי, הסטודיו הבינלאומי SIPUR בראשות אמיליו שנקר, וכן החברות FAM Contenidos ו-SWAP.

הסדרה, שצולמה כולה בארגנטינה, כוללת 24 פרקים (כ-30 דקות לפרק). העלילה עוקבת אחר צעירה המתמודדת עם שברון לב (קירל), שמצטרפת ללהקה מתחילה בהובלת טומי – אותו מגלם השחקן והזמר הארגנטינאי אגוסטין ברנסקוני.

חלק מרכזי בסדרה הוא הפסקול המקורי, הכולל תשעה שירים חדשים בביצוע נועה קירל וכוכבי הסדרה – בהם שיר הנושא "MÍRAME ASÍ" וגרסת כיסוי מיוחדת ללהיט הלטיני "Ni Una Sola Palabra".

השידור יתקיים בלעדית בערוץ 16 (אפיק 16 בשלט) בפלטפורמות: yes, STING TV, Partner TV, FreeTV, סלקום tv, וכן באפליקציית הצפייה הישירה של ערוץ 16 בחנויות App Store ו-Google Play.