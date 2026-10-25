גרוניס עוזב את ועדת הצוללות, זה השופט שיחליף אותו

אשר גרוניס ( (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90) )

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודיע היום (ראשון) כי מינה את שופט העליון בדימוס צבי זילברטל כיו"ר ועדת החקירה הממלכתית לעניין פרשת הצוללות. זילברטל יחליף את השופט אשר גרוניס, שהודיע כי לא יוכל להשתתף בדיונים עקב נסיבות רפואיות. עוד נאמר כי נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד לשעבר, השופטת הבכירה רות לורך, תמונה לחברה בוועדה. הרכב שאר חברי ועדת החקירה יישאר ללא שינוי, כשהוא יכלול את קרנית פלוג, גדעון פרנק, ויעקב בורטמן.

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לפי הודעת הרשות השופטת, גרוניס הודיע לעמית ביום שישי האחרון כי "בשל נסיבות רפואיות, הוא לא יוכל להשתתף בדיוני ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט בחודשים הקרובים". מכיוון שדחיית הדיונים הייתה פוגעת בעבודת ועדת החקירה, גרוניס ביקש לסיים את תפקידו, ורצה שימונה יושב ראש אחר במקומו.

"אני מבקש להביע הערכה עמוקה לנשיא (לשעבר) אשר גרוניס על עבודתו המסורה והמקצועית ועל תרומתו החשובה להובלת עבודת הוועדה מאז הקמתה ועד היום, ומאחל לו בריאות איתנה" אמר עמית. "אני מודה לשופט בית המשפט העליון (בדימוס) צבי זילברטל, על נכונותו לקבל על עצמו את תפקיד יושב הראש ולשופטת רות לורך על נכונותה להצטרף כחברה בוועדה. אני סמוך ובטוח כי הוועדה תמשיך במלאכתה במקצועיות, בעצמאות וביסודיות, ומאחל לחבריה הצלחה בהשלמת המשימה".