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אברי גלעד: אני מתפלל שהוא לא ייבחר

איש התקשורת והמגיש אברי גלעד, התייחס לבחירות שייערכו בעדו פחות מ-48 שעות וחשף את תקוותיו

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אברי גלעד (חדשות היום / חדשות 13)

איש התקשורת אברי גלעד התבטא בחריפות נגד המשך כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקרא להתחדשות הנהגת הימין לקראת הבחירות.

במהלך ראיון פודקאסט התייחס גלעד לגילו של ראש הממשלה ולאפשרות ייבחר מחדש: "ראש הממשלה בן 77, הוא רוצה להיבחר שוב. אני מאוד מקווה שהוא לא ייבחר שוב. אני מכוון את כל תפילותיי שנוכל להשתחרר ולתרענן ולהתחדש, שנעשה לך-לך. שהליכוד יעשה לך-לך".

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גלעד הוסיף ומתח ביקורת על הקריטריונים לקידום דמויות בתוך מפלגת השלטון: "שהאנשים היותר משוכללים בליכוד יוכלו להיבחר, שלא יוכלו לחיות רק דרך הנאמנות שלהם. שיקומו מתוכם מנהיגים חדשים, צעירים, רעננים, אנשים בני 70 לפחות, שלא רק נאמנות עיוורת וכסילות מהודרת יהיו הפרמטרים".
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גיא
לפני שעתיים

"כסילות מהודרת", הבטיחו הכרעה מול אויבנו וקיבלנו שלוש שנים של גרירת רגליים, חייבים מנהיגות ציונית חזקה שתכריע!
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