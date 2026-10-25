אברי גלעד: אני מתפלל שהוא לא ייבחר

אברי גלעד ( חדשות היום / חדשות 13 )

עוד באותו נושא 4 ימים לבחירות: המפלגה החרדית הודיעה על פרישה חדשות סרוגים

גלעד הוסיף ומתח ביקורת על הקריטריונים לקידום דמויות בתוך מפלגת השלטון: "שהאנשים היותר משוכללים בליכוד יוכלו להיבחר, שלא יוכלו לחיות רק דרך הנאמנות שלהם. שיקומו מתוכם מנהיגים חדשים, צעירים, רעננים, אנשים בני 70 לפחות, שלא רק נאמנות עיוורת וכסילות מהודרת יהיו הפרמטרים".