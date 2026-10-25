על רקע החשדות החמורים: המכתב הקשה של מייגן מרקל לאביה נחשף

היחסים בין מייגן מרקל לאביה, תומאס מרקל, היו מתוחים במשך שנים, אבל כעת נחשפים פרטים חדשים על הסיבה שבגללה בחרה הדוכסית מסאסקס להרחיק אותו מחייה ומחיי ילדיה. לפי דיווח שפורסם היום (ראשון) בעיתון הבריטי "הטיימס", מייגן שלחה לאביה בדצמבר האחרון מכתב שבו הבהירה לו כי לא יוכל לפגוש את נכדיו, ארצ'י וליליבת.

המכתב נחשף על רקע חקירה המתנהלת בימים אלה בפיליפינים נגד מרקל האב, בן ה-82, בחשד להחזקת חומרים המתעדים פגיעה מינית בילדים. האב מכחיש בתוקף את החשדות נגדו.

המכתב שהבהיר: הקשר לא יתחדש

לפי הדיווחים בתקשורת הבריטית, מייגן שלחה את המכתב לאחר שאביה עבר קטיעה של רגלו השמאלית בעקבות סיבוכים רפואיים. באותה תקופה הוא הביע רצון לחדש את הקשר עם בתו, שממנה הוא מנותק מאז שנת 2018.

אלא שלמרות מצבו הרפואי, מייגן הבהירה במכתב כי אינה מתכוונת לחדש את הקשר עמו או לאפשר לו לפגוש את ילדיה. לפי הדיווחים, החלטתה הייתה קשורה למידע שהגיע לידיה שנים קודם לכן, ובו האשמות חמורות נגד אביה.

הפרשה התפוצצה לאחר שאחיה למחצה של מייגן, תומאס מרקל ג'וניור, טען כי מצא בבית אביהם בפיליפינים מאות תמונות המתעדות לכאורה פגיעה מינית בילדים. לדבריו, הוא פנה בעקבות הגילוי לרשויות המקומיות ול-FBI.

הרשויות בפיליפינים פתחו בחקירה, ושר הפנים הפיליפיני מסר כי החומרים נמצאים בבדיקה פורנזית. מרקל האב מצדו דוחה את ההאשמות, ובריאיון ל"דיילי מייל" טען כי מדובר בשקרים. בשלב זה לא הוכחה אשמתו.