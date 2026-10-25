סולברג דחה עתירות נגד סרטון קמפיין של נתניהו

נעם סולברג ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

יו"ר ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (ראשון) עתירות שהוגשו על סרטון שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר צולם בבסיס חיל האוויר. בדבריו קבע כי לא מדובר בתעמולת בחירות אסורה.

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הסרטון שעמד במוקד העתירות הציג את נתניהו כשמטוס קרב של חיל האוויר ברקע, והוא מזהיר את אויבי המדינה מלפגוע בישראל. בעתירות נטען שמדובר בתעמולת בחירות, ושפרסום הסרטון מפר את האיסור על שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות, לפי סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959. בהחלטתו סולברג קבע שדברי ראש הממשלה בסרטון נועדו לתכלית ביטחונית-הרתעתית - ולכן הם אינם נחשבים לתעמולת בחירות, ואין עילה להסרת הסרטון. לצד זאת, מאחר שראש הממשלה כבר העביר מסרים דומים כמה פעמים לאחרונה, נאמר כי "עד הבחירות תגדל הנטייה לקבוע לגבי פרסומים נוספים כאלו שהם תעמולת בחירות (בהתאם לנסיבות העניין)".

כזכור, הסרטון שעמד בלב העתירה היה הסרטון השני שהציג את נתניהו בבסיס חיל האוויר אשר פורסם בחודש האחרון. ב-29 בדצמבר פורסם סרטון דומה שצולם בבסיס חיל האוויר בתל נוף, בו נתניהו הזהיר כי "יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

בעקבות פרסום הסרטון הוגשה עתירה לוועדת הבחירות המרכזית, בטענה כי נעשה שימוש בנכסי הציבור - בסיס חיל האוויר והמטוס שהוצג ברקע - לצורך תעמולת בחירות. יו"ר הוועדה נועם סולברג קיבל את העתירה באופן חלקי, כשהורה להסיר את הסרטון מחשבונותיו האישיים ברשת - אך התיר לו להשאיר את הסרטון בחשבונות הרשמיים של ראש הממשלה. יש לציין כי הפעם, הסרטון לא פורסם בעמודים האישיים של נתניהו ברשתות החברתיות.