הרב סדן בהקלטה: זה מה שאמרתי בעניין עופר וינטר

ראש מכינת עלי, הרב אלי סדן, מתייחס בהקלטה חדשה לעמדתו בנוגע להתמודדותו של תא"ל במיל' עופר וינטר בבחירות, ומבהיר כי הוא מקווה שמפלגתו תעבור את אחוז החסימה ותאפשר את הקמתה של ממשלת ימין מלאה בראשות בנימין נתניהו.

"אני חושב שרק אם עופר וינטר יעבור את אחוז החסימה תהיה לנתניהו ממשלה של ימין מלא, וזה מה שאני מקווה שיהיה", אומר הרב סדן בהקלטה שנחשפה.

בהמשך מסביר הרב מדוע בחר להתייחס לנושא כעת. לדבריו, בתחילה החליט שלא להתבטא, אולם לאחר שנאמר לו כי דבריו מוצגים כאילו קרא שלא להצביע לווינטר בשל החשש שלא יעבור את אחוז החסימה, החליט להבהיר את עמדתו.

"בתחילה החלטתי לשתוק, אבל הראו לי שמפרסמים שכאילו אני אומר שלא להצביע לוינטר כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה זה לא נכון. אני לא אמרתי את זה כמובן", הבהיר.

הרב סדן הוסיף באופן מפורש: "אני מאחל לעופר לעבור, כך תהיה לנתניהו ממשלת ימין מלא".