הרב סדן בהקלטה: זה מה שאמרתי בעניין עופר וינטר

ראש מכינת עלי, הרב אלי סדן, מתייחס בהקלטה חדשה לעמדתו בנוגע להתמודדותו של תא"ל במיל' עופר וינטר בבחירות, ומבהיר כי הוא מקווה שמפלגתו תעבור את אחוז החסימה ותאפשר את הקמתה של ממשלת ימין מלאה בראשות בנימין נתניהו.
"אני חושב שרק אם עופר וינטר יעבור את אחוז החסימה תהיה לנתניהו ממשלה של ימין מלא, וזה מה שאני מקווה שיהיה", אומר הרב סדן בהקלטה שנחשפה.
בהמשך מסביר הרב מדוע בחר להתייחס לנושא כעת. לדבריו, בתחילה החליט שלא להתבטא, אולם לאחר שנאמר לו כי דבריו מוצגים כאילו קרא שלא להצביע לווינטר בשל החשש שלא יעבור את אחוז החסימה, החליט להבהיר את עמדתו.
"בתחילה החלטתי לשתוק, אבל הראו לי שמפרסמים שכאילו אני אומר שלא להצביע לוינטר כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה זה לא נכון. אני לא אמרתי את זה כמובן", הבהיר.
הרב סדן הוסיף באופן מפורש: "אני מאחל לעופר לעבור, כך תהיה לנתניהו ממשלת ימין מלא".
המאבק על אחוז החסימה
דבריו הנוכחיים של הרב סדן מגיעים לאחר פגישה שקיים לאחרונה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' במכינת עלי. לפי הדיווח שפורסם שהרב סדן עכשיו מכחיש, במהלך הפגישה אמר הרב סדן לנתניהו שהוא השתכנע שוינטר צריך לפרוש.
הפגישה התקיימה על רקע החשש בימין מאובדן קולות למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. בפגישה השתתפו גם ראשי המכינה, הרב יגאל לוינשטיין והרב יהודה סדן, לצד אנשי צוות מסביבת נתניהו וסמוטריץ'.
וינטר, העומד בראש מפלגת "עמך ישראל", הבהיר באותה עת כי בכוונתו להמשיך להתמודד. כעת, בהקלטה החדשה, הרב סדן מדגיש כי הוא מקווה שווינטר דווקא יעבור את אחוז החסימה, משום שלדבריו רק כך תוכל לקום ממשלת ימין מלאה בראשות נתניהו.
רק וינטר יביא ימין אמיתי ויאזן את השחיתות הל הליכוד, במוטריץ סתם ג'ובניק