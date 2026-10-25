יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ציון ברוך 

ציון ברוך ( צילום: יח"צ )

ציון ברוך חוגג היום (ראשון) יום הולדת 47, ואחרי כמעט שלושה עשורים על המסך ועל הבמות, קשה למצוא ישראלי שלא מכיר אותו. אבל מעבר למערכונים של "מה קשור", לדמות של רון הפרסי ב"הבורר" ולהצלחה של "לשחרר את שולי", יש לא מעט פרטים מעניינים על הקומיקאי והשחקן. לכבוד יום הולדתו, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא גדל ברמלה, ואבא שלו היה נגר הרבה לפני שהפך לאחד הקומיקאים המוכרים בישראל, ברוך גדל בשכונת נווה דוד ברמלה, בביתם של חנה וחיים ברוך. אביו עבד כנגר, וברוך גדל הרחק מעולם הזוהר שאליו הגיע בהמשך. את הדרך שלו לבמות הוא התחיל בגיל צעיר, לצד שני החברים שיהפכו בהמשך לשותפיו לקריירה. 2. השם "מה קשור" הגיע דווקא מאמא שלו מכירים את השם "מה קשור"? מתברר שמי שנתנה לשלישייה את ההשראה לשם הייתה דווקא אמא של ציון ברוך. השלישייה, שכוללת את ברוך, אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי, התחילה להופיע בסוף שנות ה-90, ובהמשך פרצה לתודעה דרך התוכניות של אלי יצפאן ו"רק בישראל". מאז עברו יותר מ-25 שנה, והשלושה עדיין מופיעים יחד. 3. בצבא הוא בכלל היה ספר לפני שהפך לקומיקאי מצליח, ברוך שירת בצה"ל כספר צבאי במחנה צריפין, במרכז האב"כ של חיל ההנדסה הקרבית. במהלך השירות הוא גם הכיר את המוזיקאי גיא מזיג, ובאותן שנים כבר התחיל לעלות על במות עם אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי. כך שבזמן שחיילים הגיעו אליו להסתפר, הוא כבר עבד על הקריירה הבאה שלו. 4. הוא כמעט זכה בפרס אופיר ברוך מזוהה בעיקר עם קומדיות, אבל בשנת 2011 הוא קיבל הכרה גם על משחק בקולנוע. הוא כיכב בסרט "הפנטזיה הגדולה של סימיקו הקטן", והיה מועמד לפרס אופיר לשחקן הראשי הטוב ביותר. אמנם את הפרס הוא לא לקח הביתה, אבל המועמדות הייתה הישג משמעותי בקריירת המשחק שלו. 5. הוא כתב סדרה על ערפדים כן, ערפדים. בשנת 2017 ברוך יצר וכתב את הסדרה "ג'ודה", שבה גם כיכב בתפקיד הראשי. העלילה עוקבת אחרי עבריין זוטר שהופך לערפד ומסתבך בעולם של פשע וכוחות על-טבעיים. בסדרה השתתפו גם עמוס תמם ואילנית לוי, והיא שודרה במשך שתי עונות. בהחלט משהו אחר מהמערכונים של "מה קשור".

שלישיית מה קשור ( צילום: פיני סלוק )

6. ציור שלו נמכר ב-50 אלף שקלים

חוץ מלשחק ולהצחיק, ברוך גם מצייר. ולא מדובר רק בתחביב שהוא שומר לעצמו: בפברואר 2012 אחד הציורים שלו נמכר באירוע התרמה תמורת 50 אלף שקלים. לאורך השנים הוא סיפר בראיונות על האהבה שלו לציור, כך שמתברר שיש לו עוד כישרון שלא בהכרח רואים על המסך.

7. הייתה לו מסעדה יפנית ברמת גן

בשנת 2013 ברוך נכנס לעולם המסעדנות ופתח מסעדה יפנית בשם "מאצויה" במתחם הבורסה ברמת גן. אלא שבשנת 2018 המסעדה נסגרה. ברוך אמנם לא המשיך בתחום המסעדנות עם העסק הזה, אבל זו לא הייתה הפעם האחרונה שבה נכנס לעולם העסקים.

8. הוא השיק מותג ערק על שם הבן שלו

בשנת 2021 ברוך הצטרף כשותף למותג ערק בשם NOAH 12, שנקרא על שם בנו נח. המותג הושק בשיתוף חברת "מאסטרפיס טים" שבבעלות טמפו. כך שבין הופעות, צילומים וסרטים, ברוך מצא זמן גם להיכנס לעסקי האלכוהול, ואפילו לשלב בהם את השם של הבן שלו.

9. יאנה יוסף השלימה את הגיור חודש לפני החתונה שלהם

ברוך ואשתו, השחקנית והדוגמנית יאנה יוסף, נמצאים יחד מאז סוף שנת 2012. יוסף, שהתפרסמה ב"האח הגדול", החלה לעבור תהליך גיור עוד לפני שהכירה אותו, אך לא השלימה אותו. אחרי שהשניים הפכו לזוג היא חזרה לתהליך, ובנובמבר 2014 השלימה את הגיור. חודש לאחר מכן הם התחתנו, וכיום הם הורים לשלושה ילדים.

10. הוא דיבב את הצבי מ"חברים על הכוונת"

זוכרים את אליוט הצבי מהסרט "חברים על הכוונת"? אז בגרסה העברית מי שדיבב אותו היה לא אחר מציון ברוך. זה קרה בשנת 2006, ושנה לאחר מכן הוא השתתף גם בדיבוב הסרט "כוורת בסרט". אז אם גדלתם על סרטי האנימציה האלה, יש סיכוי ששמעתם את ברוך עוד לפני שהכרתם חלק מהדמויות המפורסמות שלו בטלוויזיה.