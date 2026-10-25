השופט במשפט נתניהו מצמיד את מנדלבליט לקיר: ״לא מבין אותך״

‏בבית המשפט המחוזי בירושלים, נמשכת כעת (ראשון) עדותו של היועמ״ש לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו.

השופט משה בר עם, מנסה לדחוק את מנדלבליט לפינה בעניין האישורים שניתנו בחקירת ראש הממשלה.

השופט בר עם: אדוני אומר שככל שניתן אישור למתנות מאנשי עסקים זה כולל גם את זה? יש אישור גורף לחקור בעניינו של ראש הממשלה?

מנדללביט: כן כל דבר. בר עם: מה באופן גורף. מנדלבליט: אם אתם תביאו לי ראיות שעוברות את החשד הסביר. בר עם מתעקש: זה לא גורף מדי נרחב מדי?

‏מנדלבליט: ההיתר הוא הנושא. יש לכם חשד מסוים יוצאים לבדיקה. כדי שתראו לי משהו מעבר אתם צריכים להראות לי כן יש כוונה לעקוב אחרי נושאי הבדיקה.

‏בר עם: לכאורה אדוני נותן למשטרה לבדוק מה שהיא רוצה זה גורף מדי לא?

‏מנדלבליט: יש היתר כללי לעניין הזה. זה לא בוטל (קו החקירה של קבלת טובות הנאה). מדי פעם מעדכנים. במסגרת אותם אישורים היתה ציפייה לגבי הנושא הקונקרטי של נתן אשל שיבקשו אישור ממני קודם. זה דברים שצריך להגיד גם פה צריך להגיד לי מה הכיוו.

‏בר עם: לכל פעולה? מנדלבליט: האישור ניתן לבדיקת נושא. הנושא הזה לא הפסקתי אותו. כשהם באים ומתארים פעולות מרכזיות שמכוונות -

‏בר עם: מראש. מנדלבליט: זו השאלה. לא על כל פעולה הם צריכים לבקש אישור.