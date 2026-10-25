"איראנים פרצו לי": הדרמה של רינה מצליח

אירוע סייבר חמור במערכת התקשורת: עיתונאית חדשות 12 לשעבר, רינה מצליח, הודיעה הבוקר (ראשון) כי חשבון הטלגרם האישי שלה נפרץ, ולדבריה מאחורי המהלך עומדים האקרים איראנים.

מצליח פנתה בדחיפות לעוקביה ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) והעלתה פוסט אזהרה ברור, במטרה למנוע מנגע הפריצה להתפשט לאנשי קשר נוספים ולעוקביה: "הודעה חשובה: אירנים פרצו לי לטלגרם. כל מי שמקבל ממני הודעה שיידע שזה לא אני ולא להתייחס. תודה".

פריצות לחשבונות טלגרם ורשתות חברתיות של אישי ציבור ועיתונאים בישראל הפכו לתופעה מוכרת בשנים האחרונות, כאשר גורמי סייבר עוינים משתמשים לעיתים קרובות בחשבונות שנפרצו כדי להפיץ הודעות פישינג, פייק ניוז או תכנים זדוניים לאנשי הקשר של הקורבן.

נכון לרגע זה, מצליח מנסה להשיב אליה את הגישה לחשבון, וממליצה לכל קוראי ההודעה לנהוג בזהירות מרבית ולא ללחוץ על קישורים או להגיב להודעות החשודות שמגיעות בשמה.

אושר כהן, מומחה סייבר ומייסד YO SECURE מסביר לסרוגים מדוע מדובר בפרצה חמורה ואיך אפשר להימנע ממנה: "מי שהשתלט על החשבון של רינה מצליח לא הסתפק בגישה אליו, אלא התחיל לפנות לאנשי קשר שלה, כולל אנשי מערכת הביטחון לשעבר, ולבקש מהם מידע אישי ורגיש. וזה בדיוק מה שמדליק אצלי נורה אדומה. צריך להבין שאצל עיתונאית מוכרת, אנשי הקשר וההתכתבויות יכולים להיות בעלי ערך עצום. אנחנו מדברים על אנשים מתחום התקשורת, גורמים בכירים ואנשים שהיו חלק ממערכת הביטחון".

כהן הוסיף: "אם גורם עוין מצליח להתחזות לרינה מצליח ולשלוח הודעות בשמה, הוא יכול לנסות לנצל את האמון שיש לאנשים בה כדי להוציא מהם מידע שהם לא היו מוסרים לאדם זר וזה כבר יכול להיות הרבה מעבר לפריצה רגילה. זה מעלה חשד לניסיון איסוף מודיעין באמצעות התחזות. דבר אחד ברור: ברגע שחשבון של אדם מוכר נופל לידיים הלא נכונות, גם אנשי הקשר שלו הופכים למטרות אפשריות".

אז מה אפשר לעשות? "אם מקבלים הודעה חריגה, אפילו מאדם שאתם מכירים שנים, ובמיוחד אם הוא מבקש מידע אישי, מסמכים או פרטים רגישים, תתקשרו אליו ותוודאו שזה באמת הוא. היום כבר אי אפשר לסמוך רק על השם והתמונה שמופיעים ליד ההודעה".