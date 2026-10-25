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חדשות פוליטי מדיני

מיכאל שמש החליט למי הוא יצביע בבחירות: ״אני חש הקלה״

כתב חדשות 13 מיכאל שמש, מסר כי הוא החליט למי להצביע בבחירות הקרובות ואמר: ״אחרי מספר שבועות של סטרס לא מוסבר אני חש הקלה מוזרה״

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מיכאל שמש (יוטיוב / תאגיד השידור הציבורי 'כאן')

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, סיפר היום (ראשון) לעוקביו, כי הוא החליט במי לבחור בבחירות.

‏״החלטתי למי אתן את קולי בבחירות 2026 ואחרי מספר שבועות של סטרס לא מוסבר אני חש הקלה מוזרה. בקרוב אצלכם״, כתב שמש, אך לא ציין במי הוא בוחר.

הבחירות צפויות להתקיים ביום שלישי הקרוב.

נזכיר כי אמש, אייל ברקוביץ׳ פנה אל מוריה אסרף בשידור חי בערוץ 13, וניסה במשך דקות ארוכות לשכנע אותה לחשוף למי היא מצביעה.

ברקוביץ׳ אמר לה שרק תגלה לאיזה גוש, גוש נתניהו או גוש השינוי, מבלי לחשוף את שם המפלגה. אסרף מצידה אמרה שהיא בעצמה עדיין לא יודעת ולא קיבלה החלטה.

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ראם
לפני שעתיים

מיכאל שמש, כל הכבוד לך שסוף סוף קיבלת החלטה ישרה בקלפי. אחרי שלוש שנות מדרוך וכישלון של השלטון, טוב לראות עיתונאים שמבינים שהגיע הזמן להחליף הנהגה ולהחזיר את הביטחון.
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