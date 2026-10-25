מיכאל שמש החליט למי הוא יצביע בבחירות: ״אני חש הקלה״

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, סיפר היום (ראשון) לעוקביו, כי הוא החליט במי לבחור בבחירות.

‏״החלטתי למי אתן את קולי בבחירות 2026 ואחרי מספר שבועות של סטרס לא מוסבר אני חש הקלה מוזרה. בקרוב אצלכם״, כתב שמש, אך לא ציין במי הוא בוחר.

הבחירות צפויות להתקיים ביום שלישי הקרוב.

נזכיר כי אמש, אייל ברקוביץ׳ פנה אל מוריה אסרף בשידור חי בערוץ 13, וניסה במשך דקות ארוכות לשכנע אותה לחשוף למי היא מצביעה.

ברקוביץ׳ אמר לה שרק תגלה לאיזה גוש, גוש נתניהו או גוש השינוי, מבלי לחשוף את שם המפלגה. אסרף מצידה אמרה שהיא בעצמה עדיין לא יודעת ולא קיבלה החלטה.