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איזה ביזיון: חטף את הנשק מהשומר שאפילו לא זז

ככה שומרים על הילדים שלנו? שומר בית הספר שתה תה בכניסה למוסד הלימודים. אדם רכוב על קורקינט נעצר, חטף ממנו את הנשק ונמלט. השומר אפילו לא הגיב. צפו באירוע הביזיוני

1 תגובות
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חטיפת הנשק מהשומר

ביזיון. אין מילה אחרת לתאר את חדלות האישים של השומר בבית הספר בגבעת שמואל, ממנו נחטף אקדח הבוקר, כשהוא בכלל לא מגיב.

הבוקר, בסביבות השעה 07:30, עם פתיחת בית הספר, עמד השומר בכניסה לבית הספר ברחוב יהושע יגל בגבעת שמואל. רוכב קורקינט הגיע, נעצר לידו, חטף את האקדח ונמלט.

השומר האדיש, המשיך לשתות את כוס התה שלו בשלווה, לא רק שלא התעמת עם התוקף, הוא אפילו לא זז לכל אורך האירוע.

ככה שומרים על הילדים שלנו במוסדות החינוך?

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מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד המשטרה על אירוע חטיפת נשק ממאבטח בית ספר ברחוב יהושע יגל בגבעת שמואל.

כוחות משטרת מסובים של מרחב דן הגיעו למקום במידי ומבצעים סריקות נרחבות באזור על מנת לאתר את החשוד. אין נפגעים. נסיבות האירוע נבדקות".
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הולי
לפני שעה

יופי לפחות שהשומר שם לב שחטפו לו את הנשק, זה היה מהר שנייה אחת
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