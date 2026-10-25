״עמית סגל נעלב ממני, אז הוא החזיר לי. הוא גזען״

השדרן אייל ברקוביץ׳, תקף הבוקר (ראשון) את עמית סגל ברדיו 103fm בעקבות דבריו החריפים של סגל נגדו.

נזכיר כי הכתב הפוליטי מיכאל שמש, פירט אמש בחדשות 13, מהי תוכנית הפעולה של גוש האופוזיציה בחודש הראשון שאחרי הבחירות, אם הם יצליחו לקבל 61 מנדטים.

על פי הדיווח, בגוש האופוזיציה מתכננים לפעול למינוי בעלי תפקידים בשמונה עמדות מרכזיות, בהן יו"ר הכנסת, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, יו"ר הוועדה המסדרת ויו"ר ועדת הפנים.

המגיש אייל ברקוביץ', שהביע קודם לכן תמיכה ביו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט, לא אהב את הדיווח וטען כי הוא עלול לסייע דווקא לגוש נתניהו.

"מה שאתה עושה עכשיו זה לא פייר, אתה מפחיד עכשיו את גוש נתניהו", אמר ברקוביץ' לשמש בשידור.

ברקוביץ' המשיך: "אתה כאילו אומר להם, תיזהרו, זה מה שהם הולכים לעשות, ואתה אומר לגוש נתניהו, לכו תבחרו שהם לא יעשו את זה".

שמש זכה לגיבוי מצד עמיתיו באולפן. הכתבת מוריה אסרף פנתה לברקוביץ' ואמרה: "כאן זה פורמט העובדות, גם אם זה לא משרת גוש מסוים". ברקוביץ' השיב: "אין בעיה, אז אל תביאו אותי לפורמט".

הפרשן הפוליטי עמית סגל, תקף את ברקוביץ׳ בחריפות והגיב: "יושב כתב חרוץ ומביא מידע. לידו במהדורה, שחקן כדורגל בדימוס מתבהם וקוטע אותו כי המידע עלול חלילה לסייע לגוש שהוא מתנגד אליו".

"כאשר מעירים לו שזה עובדות הוא מסביר שהוא לא בקטע של עובדות ולזה ייקרא 'מהדורת חדשות'", עקץ.