לכבוד יום הפסטה הבינלאומי: פסטה ברוטב קרם בטטה, שום ופרמזן

לכבוד יום הפסטה הבינלאומי, שחל ב-25 באוקטובר, לא חייבים להסתפק ברוטב עגבניות או שמנת. הפעם מכינים פסטה ברוטב בטטה קטיפתי, עם שום צלוי, פרמזן ונגיעה של אגוז מוסקט. מנה עשירה, צבעונית ומנחמת, בלי יותר מדי עבודה במטבח.
מצרכים - לכ - 4 מנות
- 400 גרם פסטה מסוג פנה, ריגטוני או פטוצ'יני
- 2 בטטות בינוניות, קלופות וחתוכות לקוביות
- 5 שיני שום קלופות
- 3 כפות שמן זית
- 100 מ"ל שמנת לבישול
- חצי כוס פרמזן מגוררת
- רבע כפית אגוז מוסקט
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- חצי כוס ממי בישול הפסטה
- מעט עלי מרווה או בזיליקום להגשה
אופן ההכנה
1. צולים את הבטטות: מחממים תנור ל-200 מעלות. מניחים את קוביות הבטטה ושיני השום בתבנית, מזלפים שמן זית ומתבלים במלח ופלפל. אופים כ-25 דקות, עד שהבטטות רכות ומעט זהובות.
2. מבשלים את הפסטה: בינתיים מבשלים את הפסטה בסיר עם מים רותחים ומלח, לפי הוראות היצרן. לפני הסינון שומרים חצי כוס ממי הבישול.
3. מכינים את הקרם: מעבירים את הבטטות והשום הצלויים לבלנדר, מוסיפים את השמנת, אגוז המוסקט ומעט ממי הבישול. טוחנים עד שמתקבל רוטב חלק וקטיפתי.
4. מחברים הכול: מעבירים את הרוטב למחבת רחבה ומחממים על אש נמוכה. מוסיפים את הפסטה המבושלת ואת הפרמזן ומערבבים היטב. אם הרוטב סמיך מדי, מוסיפים בהדרגה ממי הבישול.
5. מגישים: מחלקים לצלחות, מפזרים מעל פרמזן נוסף, מעט פלפל שחור ועלי מרווה או בזיליקום טריים.