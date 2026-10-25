לכבוד יום הפסטה הבינלאומי: פסטה ברוטב קרם בטטה, שום ופרמזן

לכבוד יום הפסטה הבינלאומי, שחל ב-25 באוקטובר, לא חייבים להסתפק ברוטב עגבניות או שמנת. הפעם מכינים פסטה ברוטב בטטה קטיפתי, עם שום צלוי, פרמזן ונגיעה של אגוז מוסקט. מנה עשירה, צבעונית ומנחמת, בלי יותר מדי עבודה במטבח.

מצרכים - לכ - 4 מנות

400 גרם פסטה מסוג פנה, ריגטוני או פטוצ'יני

2 בטטות בינוניות, קלופות וחתוכות לקוביות

5 שיני שום קלופות

3 כפות שמן זית

100 מ"ל שמנת לבישול

חצי כוס פרמזן מגוררת

רבע כפית אגוז מוסקט

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

חצי כוס ממי בישול הפסטה

מעט עלי מרווה או בזיליקום להגשה

אופן ההכנה

1. צולים את הבטטות: מחממים תנור ל-200 מעלות. מניחים את קוביות הבטטה ושיני השום בתבנית, מזלפים שמן זית ומתבלים במלח ופלפל. אופים כ-25 דקות, עד שהבטטות רכות ומעט זהובות.

2. מבשלים את הפסטה: בינתיים מבשלים את הפסטה בסיר עם מים רותחים ומלח, לפי הוראות היצרן. לפני הסינון שומרים חצי כוס ממי הבישול.

3. מכינים את הקרם: מעבירים את הבטטות והשום הצלויים לבלנדר, מוסיפים את השמנת, אגוז המוסקט ומעט ממי הבישול. טוחנים עד שמתקבל רוטב חלק וקטיפתי.

4. מחברים הכול: מעבירים את הרוטב למחבת רחבה ומחממים על אש נמוכה. מוסיפים את הפסטה המבושלת ואת הפרמזן ומערבבים היטב. אם הרוטב סמיך מדי, מוסיפים בהדרגה ממי הבישול.

5. מגישים: מחלקים לצלחות, מפזרים מעל פרמזן נוסף, מעט פלפל שחור ועלי מרווה או בזיליקום טריים.