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יומיים לבחירות

חשד לניסיון השפעה בבחירות: הוסרה רשת חשבונות חשודים ב-X

המשטרה איתרה רשת חשבונות חשודים ברשת X, שעל פי החשד פעלה להשפיע באופן פסול על הציבור לקראת הבחירות לכנסת. החשבונות הוסרו כדי לעצור את המשך פעילותם

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יומיים לפני הבחירות: המשטרה הודיעה היום (שני) כי איתרה רשת חשבונות המפעילה פרופילים חשודים ברשת X, שעל פי החשד פעלו מטרה להשפיע השפעה פסולה על הציבור בישראל לקראת הבחירות לכנסת. איתור החשבונות הגיע בפעילות האגף לחקירות ולמודיעין יחד עם מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

במסגרת פעילות הניטור של מחלקת מצפ"ן בחטיבת המודיעין, המשטרה הסירה כמה חשבונות מהרשת החברתית, במטרה לעצור את פעילותם ולסכל השפעה נוספת.

חשבון מושעה (צילום: דוברות המשטרה)

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול לשמירה על טוהר הבחירות והליך הבחירות התקין".
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יעקב
לפני 3 שעות

משטרת ישראל, הפגיעה בטוהר הבחירות שוברת את הלב. ראינו את המניפולציות האלה כבר בבחירות קודמות, זה פוגע ביושרה ובאמון של כולנו. אנחנו נעצור את הריקבון הזה בקלפי!
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