חשד לניסיון השפעה בבחירות: הוסרה רשת חשבונות חשודים ב-X

יומיים לפני הבחירות: המשטרה הודיעה היום (שני) כי איתרה רשת חשבונות המפעילה פרופילים חשודים ברשת X, שעל פי החשד פעלו מטרה להשפיע השפעה פסולה על הציבור בישראל לקראת הבחירות לכנסת. איתור החשבונות הגיע בפעילות האגף לחקירות ולמודיעין יחד עם מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

במסגרת פעילות הניטור של מחלקת מצפ"ן בחטיבת המודיעין, המשטרה הסירה כמה חשבונות מהרשת החברתית, במטרה לעצור את פעילותם ולסכל השפעה נוספת.