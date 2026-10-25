נתניהו בתגובה ראשונה לסערה סביבו

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' לסערה שהתחוללה סביבו, בעקבות אמירתו על מצבה של כלכלת ישראל.

כאמור, בריאיון שהעניק נתניהו ביום שישי לערוץ הכלכלה, הוא אמר כי "צריך להתארגן בכלכלה עוקפת עם המטבעות המתאימים לכך". על כך, הבהיר שהתשובה שלו נגעה לתרחיש היפותטי.

"שאלו אותי, אז מה יהיה אם יהיו סנקציות? אמרתי אנחנו נטפל בסנקציות. אנחנו יכולים. זה לא שלא ניסו. ניסו ולא הצליחו. עניתי על שאלה מה עושים במצב היפותטי עתידי. לא אמרתי שזה מה שעומד לקרות", הבהיר, "יש כעשרים צעדים שאנחנו יכולים לעשות וכבר עשינו בהצלחה יתרה ואני בוודאי לא מתחייב שנעשה את הצעד הזה".

הבהיר את דבריו היום (ראשון) בריאיון שהעניק לגלי ישראל: "עניתי על שאלה במצב היפותטי עתידי. לא אמרתי שזה מה שעומד לקרות". ההבהרה - עקב הסערה שחולל עם אמירתו כי ישראל יכולה להתמודד עם סנקציות בנקאיות באמצעות מעבר למטבעות קריפטו.