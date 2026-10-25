החברות בשומרון, ההשפעה בברזיל: סדרת הזומים של יוסי דגן למען בולסונרו

יומיים לפני פתיחת הקלפיות בישראל, מתקיימות היום מעבר לים בחירות שעשויות להיות קריטיות עבור ישראל בכלל ויהודה ושומרון בפרט. היום ייפתחו הקלפיות בברזיל. שם מול הנשיא המכהן לולה דה סילבה, המזוהה עם הקו הפרו פלסטיני מתמודד היום פלביו בולסאנרו המביע תמיכה ברורה בישראל, ונחשב למועמד המוביל.

מי שמסייע מאחורי הקלעים לפלביו בולסאנרו הוא, מי שהפך לאחד האנשים הקרובים אליו בישראל, ראש מועצת שומרון יוסי דגן. לבקשת אנשי הקמפיין של המועמד לנשיאות, קיים יוסי דגן סדרת מפגשי זום עם מנהיגים פוליטיים ומנהיגי דת בברזיל, בשבועיים האחרונים במטרה לעודד אותם לפעול לבחירתו ולהמריץ את קהילותיהם לצאת ולהצביע. הפרשן המדיני של "ישראל היום", דני זקן, כתב על הקשר הזה הבוקר: "שיתוף פעולה פוליטי שעשוי להשפיע גם על מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית".

בחודש ינואר האחרון ביקר בולסאנרו בשומרון יחד עם אחיו אדוארדו כאורח אישי של יוסי דגן. בולסאנרו ביקר במרפסת של המדינה בשומרון ואמר: "אני רוצה להביע את מלוא הסולידריות שלי עם תושבי יהודה ושומרון על מה שעברו. אני מקווה שה' יברך יותר ויותר את הארץ הזאת ואת האנשים שחיים כאן. אני מעניק את כל תמיכתי לאנשי יהודה ושומרון, וטוב לדעת שאתם בידיים חזקות – עם יוסי דגן. אנחנו יחד איתכם."

בסיום דבריו סיכם המועמד לנשיאות ברזיל עם ראש מועצת שומרון כי הביקור הראשון שלו כנשיא יהיה בשומרון. בשבוע האחרון קיים ראש מועצת שומרון סדרת זומים בו הוא עודד מאות מנהיגים פוליטים ומנהיגי דת בברזיל לסייע לבולסאנרו.

יוסי דגן, אמר למנהיגים באחד המפגשים: "הבחירות החשובות האלו קריטיות לעתיד ברזיל, לעתיד אמריקה ולעתיד הקשר שלנו, ואנחנו צריכים שפלביו בולסונרו יהיה הנשיא הבא".

בנוסף, סירטון משותף של בולסונארו ויוסי דגן, מביקורו של בולסונרו בשומרון לפני מספר חודשים, בו דגן קורא להצביע לבולסונארו, הופץ על ידי אנשי הקמפיין של המועמד המוביל לנשיאות בולסונארו - והפך לויראלי.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אומר: "לבחירות בברזיל יש חשיבות גדולה לישראל וליהודה ושומרון. מול הלחץ הבינלאומי על ההתיישבות, אנחנו זקוקים לידידים שיתייצבו לצידנו. אני מחזק את ידידי הקרוב פלביו בולסונרו, מאחל לו הצלחה ובטוח שיצליח. הצלחתו תהיה הצלחת העולם הנאור כולו, ניצחון של הצדק על השקרים וגיבוי למי שנאבקים בטרור ומבקשים לחיות בארצם בביטחון".

עבור יהודה ושומרון, תמיכה מדינית מברזיל עשויה לקבל חשיבות מיוחדת לנוכח הלחץ הבינלאומי שמקדמים גורמים פרו פלסטיניים. אם בולסונרו ייבחר והקשר יתורגם למדיניות, הוא עשוי לסייע בחיזוק הגיבוי לישראל ולהתיישבות, ובהמשך גם בהרחבת הלגיטימציה הבינלאומית להחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.