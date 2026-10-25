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חדשות פוליטי מדיני

פייגלין מצהיר: "אפיל חוק שיאסור תחבורה ציבורית בשבת"

יומיים לבחירות: משה פייגלין, מספר 2 במפלגת 'הציונות הדתית' של בצלאל סמוטריץ', הודה כי הוא יפיל חוק שאוסר על תחבורה ציבורית בשבת

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משה פייגלין (אבשלום ששוני/פלאש90)

משה פייגלין, מספר 2 ברשימת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', הצהיר במהלך ועידת 'עולם קטן' כי יפעל להפלת חוק שיאסור הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, גם במקומות שבהם היא פועלת כיום.

במהלך הוועידה נשאל פייגלין: "אם מחר מעבירים חוק שאוסר תחבורה ציבורית בשבת, גם במקומות שבהם היא פועלת היום, אתה מפיל את החוק?" פייגלין השיב באופן חד משמעי: "כן".

דבריו של פייגלין מעלים שאלות בנוגע לעמדתו באשר לשמירת השבת ולצביונה היהודי של המדינה במרחב הציבורי.

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לפני 8 דקות

פייגלין גורם לי להחליט לא להצביע לציונות הדתית-זהות! אחרי שכמעט החלטתי להצביע עבורם.
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