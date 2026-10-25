פייגלין מצהיר: "אפיל חוק שיאסור תחבורה ציבורית בשבת"

משה פייגלין ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

משה פייגלין, מספר 2 ברשימת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', הצהיר במהלך ועידת 'עולם קטן' כי יפעל להפלת חוק שיאסור הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, גם במקומות שבהם היא פועלת כיום.

במהלך הוועידה נשאל פייגלין: "אם מחר מעבירים חוק שאוסר תחבורה ציבורית בשבת, גם במקומות שבהם היא פועלת היום, אתה מפיל את החוק?" פייגלין השיב באופן חד משמעי: "כן". דבריו של פייגלין מעלים שאלות בנוגע לעמדתו באשר לשמירת השבת ולצביונה היהודי של המדינה במרחב הציבורי.