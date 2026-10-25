אמא של נועה קירל שאלה מתי תהיה סבתא - וכך הגיבו נועה ודניאל

נדמה שאין גבול לסקרנות של אימהות, בטח כשמדובר באחת הכוכבות הכי גדולות במדינה. אילנה קירל, אמה של נועה קירל, העלתה לרשתות החברתיות תמונה מתוקה במיוחד שבה היא מחזיקה תינוק, לצד כיתוב ישיר ומשעשע שכוון ישירות לבתה: "מתי אני סבתא אילנה??".

הפוסט לא השאיר את כוכבת פופ אדישה. נועה קירל מיהרה להגיב לאמה בבהילות קלה ובחיוך: "אמאאאאא לא להלחיץץץץ".

מי שלא נשאר חייב והצטרף לחגיגה התגובות הוא בן זוגה של נועה, שוער כדורגל דניאל פרץ. פרץ הגיב בבדיחות: "pressure" ("לחץ"), כשהוא מתייחס ברמיזה עבה לתזכורת המשפחתית מאילנה.

הסרטון והתגובות הפכו במהרה ויראליים ועוררו גל של תגובות מצחיקות מצד המעריצים, שכבר מחכים לראות אם הלחץ המשפחתי יעשה את שלו.