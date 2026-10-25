ליברמן מאיים בתביעה נגד גדי טאוב: "לא אשתוק"

ליברמן ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יו״ר ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן, והמפלגה שיגרו היום (ראשון) באמצעות עו״ד ירון קוסטליץ מכתב התראה דחוף לגדי טאוב ולוויקטור קורצקי, בעקבות פרסום טענות שקריות ומופרכות נגד ליברמן ובני משפחתו.

במכתב ההתראה מובהר כי מדובר בטענות שקריות, שכבר הועלו בעבר, נידונו במסגרת הליך משפטי והופרכו באמצעות מסמכים רשמיים. ליברמן וישראל ביתנו דורשים מטאוב ומקורצקי להסיר לאלתר את הפרסומים, לפרסם תיקון והתנצלות ולהימנע מהפצת טענות שקריות נוספות. ככל שהדרישות לא ייענו, נשקלת נקיטת צעדים משפטיים בהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע.

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במכתב ההתראה נמסר כי ב-22 וב-23 באוקטובר 2026 פרסמו טאוב וקורצקי שיחה (שזכתה למעל 35,000 צפיות) שבה נטען כי בזמן שליברמן כיהן כשר ביטחון, בניו נפגשו עם יזם נדל"ן במוסקבה בנוגע למקרקעין. על פי הנטען בפרסומים, מיד לאחר מכן משרד הביטחון בראשותו הסיר את התנגדותו לשחרור שטח אש, מה שאפשר את הפשרת הקרקעות לבנייה.

במכתב הוגדרו הפרסומים כ"שקריים מתחילתם ועד סופם". כמו כן, הודגש כי העובדות הללו מעולם לא התרחשו.

מטעם ליברמן מזכירים כי בעקבות פרסום דומה של העיתונאי יואב יצחק בשנת 2019, הוגשה נגדו ונגד באתר שלו קובלנה פלילית לפי חוק איסור לשון הרע. במסגרת ההליך המשפטי ההוא, יצחק חזר בו מטענותיו והבהיר כי ליברמן לא השתתף כלל בהחלטת משרד הביטחון בנושא.