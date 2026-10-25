במי היא תבחר? גל גדות נחתה בישראל במיוחד כדי להצביע בבחירות

בזמן שישראלים רבים מתכוננים להגיע לקלפיות ביום שלישי הקרוב, יש מי שעשתה את כל הדרך מלוס אנג'לס לישראל במיוחד בשביל להצביע. השחקנית הישראלית גל גדות, שמנהלת בשנים האחרונות קריירה מצליחה בהוליווד, נחתה בארץ בימים האחרונים כדי לממש את זכות ההצבעה שלה בבחירות לכנסת ה-26.

על פי הפרסום בוואלה סלבס, גדות, שמתגוררת בלוס אנג'לס עם בעלה ירון ורסנו וארבע בנותיהם, הגיעה לישראל לקראת הבחירות שיתקיימו ביום שלישי הקרוב (27.10).

הגיעה להצביע, אבל במי היא תבחר?

למרות ההגעה המיוחדת לארץ, גדות לא חשפה עד כה למי היא מתכוונת להצביע. בניגוד ללא מעט מפורסמים ישראלים שבחרו בשבועות האחרונים לשתף את עוקביהם בעמדותיהם הפוליטיות, הכוכבת שומרת בינתיים את הבחירה שלה לעצמה.

לא היחידה שחזרה לארץ לקראת הבחירות

כמו ישראלים נוספים שמתגוררים בחו"ל, גם גדות בחרה להגיע לארץ כדי להצביע בבחירות הקרובות. בישראל, בניגוד למדינות אחרות, מרבית האזרחים שמתגוררים בחו"ל אינם יכולים להצביע מרחוק, ולכן מי שרוצה להשתתף בבחירות צריך להגיע פיזית לקלפי בארץ.

בינתיים, גדות כבר כאן, וביום שלישי הקרוב היא צפויה לממש את זכות ההצבעה שלה. למי היא תצביע? את זה היא עדיין שומרת לעצמה.