מחיר מטורף: זה הסכום שעולות הבחירות בישראל

אילוסטרציה ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

לקראת הבחירות לכנסת ה-26 שיתקיימו ביום שלישי הקרוב, ועדת הבחירות המרכזית מציגה כעת (ראשון) את המספרים שמאחורי ההיערכות - כשמאחורי כל פתק הצבעה עומד מערך ארצי של אנשים, ציוד, הדרכה ופיקוח.

על פי הנתונים, בישראל יש 7,331,981 אזרחים בעלי זכות הצבעה בבחירות לכנסת ה-26. ההצבעה תיערך ב-12,018 קלפיות ו־18,000 תיבות קלפי, ביניהם 6,209 קלפיות נגישות - כשמתוכן 3,621 קלפיות נגישות מיוחדות. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות עוד נאמר כי ועדת הבחירות המרכזית הדפיסה 450 מיליון פתקי הצבעה, כשכל מפלגה תקבל 11.5 מיליון פתקים. בסך הכל, 250 טון נייר משמשים לפתקי ההצבעה. בסיום מערכת בחירות מעבירה ועדת הבחירות המרכזית למיחזור למעלה מ־400 טון נייר וקרטון.

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בנוסף פורסם נתון על תקציב הבחירות לכנסת ה-26, שעומד על סכום של 690 מיליון ש״ח, לטובת היערכות הוועדה וניהול מערכת הבחירות. מערך ההדרכה כולל כ־50 אלף מודרכים בכ־2,140 כיתות. כמו כן, כ־15 אלף מצלמות מיועדות למפקחי טוהר הבחירות.

בנוגע להיקף העובדים בוועדה, נאמר כי 40 אנשים עובדים בין מערכות הבחירות, דרך 1,200 עובדים בתקופת הבחירות, ועד כ־100 אלף עובדים ביום הבחירות. בנוסף, 20 ועדות בחירות אזוריות פועלות ברחבי הארץ.