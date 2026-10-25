הישג נוסף לפאודה: "מביאים את המציאות הישראלית אל מיליוני צופים"

אות הוקרה על תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל ולעם היהודי הוענקה ליוצרי הסדרה המצליחה ״פאודה״, אבי יששכרוף וליאור רז. הענקת האות התקיימה במעמד מרגש בפני מאות מנהיגי קהילות יהודיות מרחבי העולם, אשר הגיעו להשתתף בכינוס חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית במטרה לגבש תכניות אסטרטגיות לחיזוק המדינה.

הסדרה הישראלית, שמשודרת בענקית הסטרימינג נטפליקס והפכה לתופעה בינלאומית, מציגה בפרקיה החדשים בעונה החמישית את אירועי מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר.

בנימוקי השופטים להענקת הפרק נכתב: ״בהוקרה ובהכרת תודה עמוקה על תרומתכם יוצאת הדופן למדינת ישראל ולעם היהודי. בזכותכם, בני עמנו והעולם כולו יכולים להכיר את סיפורנו, להתחבר אליו ולהתגאות בו״.

יו״ר הסוכנות היהודית, אלוף (במיל') דורון אלמוג, בירך את היוצרים והדגיש את חשיבות היצירה בתקופה זו: "במציאות שבה ישראל והעם היהודי נדרשים להיאבק לא רק על ביטחונם, אלא גם על האמת ועל הזכות להשמיע את קולם, לסיפור האנושי יש כוח עצום. ליאור רז ואבי יששכרוף, באמצעות יצירתם האמיצה והאותנטית, מצליחים להביא את המציאות הישראלית אל מיליוני צופים ברחבי העולם, לעורר הזדהות ולחזק את תחושת השייכות והגאווה שנחוצים לנו מאוד״.

כינוס חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מהווה את מפגש ההנהגה המרכזי של יהדות התפוצות. במרכז המפגש הנוכחי עמדו הדיונים על ההתגייסות חסרת התקדים של הקהילות היהודיות בעולם לחיזוק ישראל, לצד קידום מיזמים לאומיים לבנייה מחדש ולשיקום של אזורי הצפון והדרום.