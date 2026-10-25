איראן באיום קטלני לישראל: "תוך פחות משעה"

שני בכירים איראנים, כולל בכיר במשמרות המהפכה, אישרו הלילה (בין שבת לראשון) לניו יורק טיימס כי איראן נערכת לפגוע בדיפלומטים ואנשי ממשל אמריקנים. השניים אמרו כי ישראל וארצות הברית הרגו עשרות בכירים איראנים וכמה מבני משפחותיהם, ועובדה זו הופכת גם אמריקנים ל"מטרות לגיטימיות".

הדיווח מאשר את הדיווח בחדשות 12 מסוף השבוע, כי המודיעין האמריקני מתריע שאיראן "הגבירה באופן משמעותי" את מאמציה לפגוע בדיפלומטים ובבכירים אמריקנים במזרח התיכון ובאזורים אחרים בעולם, וכי תוכניות להתנקש בחייהם הגיעו ל"שלבים מתקדמים" - כך לפי מזכר שנשלח לשר החוץ מרקו רוביו.

בתוך כך, חבר הפרלמנט האיראני הבכיר, אברהים עזיזי, פרסם פוסט ברשת X לצד תמונה של מפת ישראל עם יעדים אסטרטגיים ובו כתב: "מספיקה טעות אחת בחישוב: השטחים הכבושים יהפכו לבלתי ראויים למגורים בתוך פחות משעה".