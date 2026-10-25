יאיר גולן נגד נתניהו: "מבקש להרחיק אותו מהרשתות החברתיות"

נתניהו וגולן ( נתן קון, חיים גולדברג/פלאש90 )

עימות ברשת: ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (ראשון) תמונת הדמיה של פצצת אטום שנופלת על תל אביב, כחלק מפוסט שבו חזר על הטענות לסכנה מהאיום האיראני. בתגובה, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן קרא להרחיק את נתניהו מהרשתות החברתיות.

בפוסט נתניהו ציטט את דבריו של יובל בלומברג, שטען כי "מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן".

עוד הוסיף וחזר על הטענה לפיה "יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם ממדאני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו". "השנאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני" הזהיר בלומברג בפוסט שצוטט על ידי נתניהו. "כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות".

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בתגובה, גולן כתב ברשתות החברתיות "עדכון: ראש ממשלת ישראל פרסם תמונה של פצצת אטום על תל אביב. אני מבקש להרחיק אותו מהרשתות החברתיות. האיש וסביבתו איבדו את זה. הלחץ גובר. ביום שלישי נחליף את זורעי הפאניקה ונחזיר לישראל את הביטחון והשפיות".