עידן עמדי חושף למי יצביע בבחירות: "אל תהיו נאיביים"

הזמר והשחקן עידן עמדי, שנפצע באורח קשה במהלך שירות המילואים שלו ברצועת עזה, חושף למי הוא מתכוון להצביע בבחירות הקרובות. בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות הביע עמדי תמיכה במפלגת המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה, והסביר מדוע הוא מאמין דווקא בחיבור הפוליטי הזה.

צפו בסרטון של עידן עמדי

"תצביעו לפי הערכים שלכם"

"אל תחשבו על אחוז החסימה. אני יודע שיגידו שזה נאיבי, אבל זה לא להיות נאיבי", אמר עמדי, וקרא לציבור להצביע לפי הערכים והאידיאלים שלו, ולא לפי החישובים הפוליטיים של מי צפוי לעבור את אחוז החסימה ומי לא.

אחרי הדברים האלה חשף גם את הבחירה האישית שלו: "אני מצביע ליועז הנדל, ירון זליכה, המילואימניקים והכלכלית".

ההיכרות הארוכה עם יועז הנדל

עמדי סיפר כי הוא מכיר את הנדל כבר שנים רבות, וכי הוא מעריך את העמדות שהציג לאורך השנים. לדבריו, הנדל עסק כבר לפני שנים בסוגיות כמו משילות והתפוררות פנימית בחברה הישראלית, נושאים שלדעתו נדחקו הצידה בשיח הציבורי.

"אני חושב שהוא כן מנהיג עם ראייה רחבה, ארוכת טווח", אמר עמדי, והסביר כי מבחינתו מדובר באדם שלא שינה את עמדותיו בהתאם לרוחות הפוליטיות.

"אין לנו ברירה אחרת"

מעבר לתמיכה בהנדל ובזליכה, עמדי הביע תמיכה ברעיון של גוש פוליטי שלישי, שינסה לחבר בין מפלגות ציוניות ולהביא להקמת ממשלה רחבה.

"אני גם מאמין בגוש השלישי. מאמין בגוש הזה שמנסה לחבר מפלגות ציוניות. ממשלה כמה שיותר רחבה, שתענה לאתגרים שיש לנו מבית ומחוץ. אין לנו ברירה אחרת".