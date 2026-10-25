מפתיע: אודיה לא תצביע בבחירות - וזו הסיבה

ישראלים רבים טסו לארץ כדי לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות אך הזמרת אודיה צפויה לעלות על טיסה לארצות הברית, ובעקבות כך - היא לא תהיה נוכחת בישראל בזמן ההצבעה ותפסיד את זכותה להשפיע.

כך פורסם היום (ראשון) באתר מאקו. הסיבה לנסיעה היא הופעה של הזמרת שנקבעה מראש בלוס אנג'לס. בסביבתה של אזולאי הבהירו כי מדובר באירוע שנסגר זמן רב לפני שנודע המועד הרשמי של הבחירות.

החלטתה של אודיה בולטת במיוחד על רקע גל ההגעות של כוכבים ואנשי ציבור ישראלים מכל העולם. בין אלה שהגיעו לארץ במיוחד כדי להצביע ניתן למצוא את השחקנית גל גדות והזמר יהונתן מרגי.