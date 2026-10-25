סרוגים
ברנז'ה

מפתיע: אודיה לא תצביע בבחירות - וזו הסיבה

בזמן שגל גדות ומרגי נחתו בישראל כדי להצביע: הזמרת האהובה לא תוכל להגיע לקלפי

תגובות
עקבו אחרינו ב -
"ילדה של אמונה": אודיה משחררת אלבום חדש ((צילום: טל עבודי))

ישראלים רבים טסו לארץ כדי לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות אך הזמרת אודיה צפויה לעלות על טיסה לארצות הברית, ובעקבות כך - היא לא תהיה נוכחת בישראל בזמן ההצבעה ותפסיד את זכותה להשפיע.

כך פורסם היום (ראשון) באתר מאקו. הסיבה לנסיעה היא הופעה של הזמרת שנקבעה מראש בלוס אנג'לס. בסביבתה של אזולאי הבהירו כי מדובר באירוע שנסגר זמן רב לפני שנודע המועד הרשמי של הבחירות.

החלטתה של אודיה בולטת במיוחד על רקע גל ההגעות של כוכבים ואנשי ציבור ישראלים מכל העולם. בין אלה שהגיעו לארץ במיוחד כדי להצביע ניתן למצוא את השחקנית גל גדות והזמר יהונתן מרגי.
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו