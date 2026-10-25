יומיים לפני הבחירות: המסמך ההיסטורי של בן גוריון נחשף 

ראש הממשלה דוד בן גוריון במשרדו, ( (באדיבות: אוסף התצלומים הלאומי) )

יומיים לפני הבחירות, המכון למורשת בן-גוריון וארכיון בן-גוריון חושפים מסמך היסטורי משנת 1949: טיוטה של מצע מפא"י, שנכתבה לקראת הבחירות הראשונות בישראל וכוללת הערות בכתב ידו של דוד בן־גוריון.

המסמך, שנושא את הכותרת "חומר למצע", נכתב ב-8 בינואר 1949, בזמן שמלחמת העצמאות עדיין התנהלה. לצד העיסוק במצב הביטחוני, בן-גוריון התייחס גם לנושאים אזרחיים כמו חינוך, שוויון, קליטת עלייה ושיקום חיילים.

בן גוריון ( צילום: הוגו מנדלסון אוסף התצלומים הלאומי )

"הממשלה אינה אמצעי שליטה"

"מכשירי המדינה, הממשלה והמנגנון, אינם אמצעי שליטה אלא כלי שרת בידי העם ולמען העם", כתב בן גוריון בטיוטה. הוא התייחס גם לאחריות הממשלה בפני נבחרי הציבור ולחשיבות השוויון במדינה.

"משטר ממלכתי בנוי על חירות ושוויון", כתב, ופירט את הצורך בשוויון בחינוך, בהשכלה, בשירותי המדינה ובהזדמנויות הכלכליות. הוא גם הדגיש את חירותם של האזרחים לחשוב, ללמוד, לדבר ולהשפיע, ללא כפייה ממשלתית או חברתית.

מה הבטיח לחיילים שחזרו מהמלחמה?

חלק נוסף בטיוטה הוקדש לשיקום חיילי צה"ל. בן-גוריון התייחס לצורך להבטיח לחיילים המשוחררים אפשרות לחזור למקומות עבודתם, לרכוש מקצוע, להמשיך בלימודים ולקבל סיוע בדיור.

במסמך הופיעו גם תוכניות לפיתוח הנגב והגליל, הרחבת התעשייה והחקלאות וקליטת עולים. בתחום החינוך התייחס בן־גוריון לצורך בצמצום המחיצות העדתיות וביצירת מסגרת משותפת לעולים שהגיעו ממדינות שונות.

גם מדיניות החוץ קיבלה מקום במצע. בן־גוריון כתב על הצורך בשיתוף פעולה כלכלי, חברתי, תרבותי ופוליטי עם מדינות ערב ומדינות נוספות באזור.

דוד בן-גוריון ב- 1946 ( צילום: Merlyn Severn Picture Post Hulton Archive Getty Images )

בלי הבטחות לפתרונות מהירים

"לכך יידרש מאמץ ממושך ונאמן של דור או דורות", כתב בן גוריון, והבהיר כי בניית המדינה היא משימה ארוכת טווח שלא תסתיים בתוך קדנציה אחת. הוא הדגיש כי לצד הזכויות שמגיעות לאזרחים, מוטלות עליהם גם חובות.

במסמך התייחס גם לצורך בממשלה יציבה שתוכל להתמודד עם המצב הביטחוני והמדיני. הוא תיאר את המשימה כניווט ספינת המדינה בתוך מציאות סוערת, בניסיון להביא אותה לחוף מבטחים.

"המסמך מאפשר לראות את תהליך החשיבה"

"המסמך הזה מאפשר לנו לפגוש את דוד בן־גוריון סמוך ללידתה של הדמוקרטיה הישראלית, ולראות כיצד גם בעיצומה של מלחמה הוא עסק בשאלות שחורגות מההכרעה הצבאית", אמר איתן דוניץ, מנכ"ל המכון למורשת בן גוריון.

פלורה פזרקר, מנהלת ארכיון בן־גוריון, הסבירה: "הייחוד של המסמך הוא במפגש הישיר עם תהליך החשיבה של בן־גוריון ברגע היסטורי מכריע". לדבריה, מדובר בטיוטה שמאפשרת לראות כיצד בן־גוריון עסק במקביל בענייני ביטחון, חינוך, שוויון, התיישבות ואחריות הממשלה כלפי הציבור.

הטיוטה נחשפת יותר משבעה עשורים לאחר שנכתבה, לקראת מערכת בחירות נוספת בישראל, כשחלק מהסוגיות שהופיעו בה עדיין נמצאות על סדר היום הציבורי.