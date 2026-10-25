סולברג הכריע: ניצחון לנתניהו; היועמ״שית שוב חוטפת הפסד

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, דחה היום (ראשון) את עתירת “בוחרים בישראל”, שביקשה למנוע דיון שזימן ראש הממשלה בנימין נתניהו בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפכ”ל המשטרה רב-ניצב דני לוי.

הדיון נקבע לשעה 11:00, יומיים בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-26. העתירה הוגשה בשעה 9:30 בבוקר, ובה נטען כי קיום הפגישה עלול להפר את האיסור על הפרעה לבחירות וכן את האיסור על שימוש בנכסי ציבור בקשר לתעמולת בחירות.

בתשובתו לעתירה טען ראש הממשלה כי למעשה מדובר בשיחת טלפון שמטרתה לקבל ממפכ”ל המשטרה עדכון על חלקה של המשטרה בהיערכות הביטחונית ליום הבחירות, על רקע התראות ואיומים. לדבריו, השיחה אינה נוגעת לסוגיות של טוהר הבחירות, ואחריותו של ראש הממשלה בענייני ביטחון אינה מסתיימת בשל הקרבה למועד הבחירות.