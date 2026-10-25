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משפט ופלילים

סולברג הכריע: ניצחון לנתניהו; היועמ״שית שוב חוטפת הפסד

למרות התנגדות היועמ״שית, יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג אישר את פגישת נתניהו והמפכ״ל. בהחלטתו מסר סולברג כי השיחה תתקיים טלפונית ולא ידונו בה סוגיות הקשורות לבחירות

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היועמ"שית (יונתן זינדל, פלאש 90)

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, דחה היום (ראשון) את עתירת “בוחרים בישראל”, שביקשה למנוע דיון שזימן ראש הממשלה בנימין נתניהו בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפכ”ל המשטרה רב-ניצב דני לוי.

הדיון נקבע לשעה 11:00, יומיים בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-26. העתירה הוגשה בשעה 9:30 בבוקר, ובה נטען כי קיום הפגישה עלול להפר את האיסור על הפרעה לבחירות וכן את האיסור על שימוש בנכסי ציבור בקשר לתעמולת בחירות.

בתשובתו לעתירה טען ראש הממשלה כי למעשה מדובר בשיחת טלפון שמטרתה לקבל ממפכ”ל המשטרה עדכון על חלקה של המשטרה בהיערכות הביטחונית ליום הבחירות, על רקע התראות ואיומים. לדבריו, השיחה אינה נוגעת לסוגיות של טוהר הבחירות, ואחריותו של ראש הממשלה בענייני ביטחון אינה מסתיימת בשל הקרבה למועד הבחירות.

חני אדרי

החלטה זו של סולברג מגיעה למרות התנגדותה הנחרצת של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שמפסידה שוב ושוב.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, נמסר מטעם הליכוד: הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור איומים בטחוניים, ולא על טוהר הבחירות. השופט סולברג מוזמן לשלוח נציג מטעם ועדת הבחירות להשתתף בדיון.
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