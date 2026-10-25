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משפט ופלילים

יומיים לבחירות: היועמ״שית מנחיתה מכה נוספת על נתניהו

‏היועמ״שית מתנגדת לפגישה של נתניהו עם המפכ״ל: ‏״אין מקום לקיים פגישה שעוסקת בניהול הבחירות או בנושאים אחרים המצויים בסמכות יו״ר ועדת הבחירות״

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היועמ"שית גלי בהרב מיארה (אורן בן חקון / פלאש90)

היועמ״שית גלי בהרב מיארה, מתנגדת לקיום הפגישה בין ראש הממשלה למפכ״ל, בנוגע לניהול יום הבחירות וטוהר הבחירות.

בעקבות פנייתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ומשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, הגישה היום (ראשון) היועצת המשפטית לממשלה את תגובתה הרשמית.

בתגובה, שהוגשה באמצעות עו"ד רועי שויקה ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, מובהר כי משטרת ישראל פועלת מתוקף סעיף 150 לחוק הבחירות לכנסת, וכי ניהול הבחירות והבטחת תקינותן נתונים לאחריות גורמי המקצוע וועדת הבחירות בלבד.

מהייעוץ המשפטי נמסר כי מבדיקה שנערכה עולה כי לא ידוע על קיומה של פגישה מהסוג המדובר שהתקיימה בעבר, וכי לאור הנסיבות אין מקום לקיים ישיבה העוסקת בניהול הבחירות או בנושאים דומים המצויים בסמכותו הבלעדית של יו"ר ועדת הבחירות. עוד הובהר נחרצות כי אין כל מקום למעורבות מצד הדרג הפוליטי או מי מהמתמודדים בבחירות בנושאים אלו.
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לפני שעתיים

זה לא מכה לנתניהו זה מכה לדמוקרטיה.
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