מנדלבליט על האזנות הסתר למקורב לנתניהו: ״לא הופתעתי״

אביחי מנדלבליט ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

אביחי מנדלבליט ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, העיד היום (ראשון) בבת המשפט המחוזי בירושלים, במשפט נתניהו.

עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, הבהיר כי ישאל היום על הוצאת צווי האזנת סתר למקורב של ראש הממשלה, נתן אשל, פעולת האזנה שמנדלבליט דרש לעצור. נבהיר - החוקרים כן קיבלו צו להאזנה לנתן אשל, אבל מנדלבליט סבר שפעולה כזו צריכה לעבור לאישורו והוא עצר אותה. מנדלבליט: "זה מאד הרגיז אותי שהסתבר שזה מה שקרה. זה אכן הופסק. זה לא דומה לאף פעולה אחרת שנתקלתי בה, הציפייה הייתה שדבר כזה, ככל שרוצים אותו, יביאו בפניי ומראש - וזה לא נעשה. זה עלה בדיון, אני לא זוכר בדיוק איך גיליתי את זה, לא שזה הפתיע אותי".

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חדד: "ביקשת לעשות בירור?"

מנדלבליט: "לא זוכר"

חדד: "אמרת שעלו שם הקשרים פוליטיים"

מנדלבליט: "כשפונים למישהו שלא היה בתפקיד, ומטפל בעניינים מדיניים ופוליטיים של ראש הממשלה, צריך מאד להיזהר ולא להקשיב להם. זה עלול לעלות הקשרים פוליטיים זה רגיש מאוד. אני לא מוכן שיקשיבו ככל שאין איזה חשד שקושר אותו. לא זוכר שעלו דברים פוליטיים קונקרטיים באותן שיחות, יכול להיות".

חדד: "באיזה מסגרת בוצעה האזנת הסתר איזה תיק?"

מנדלבליט: "האישורים שניתנו שלי לפי נושאים".

השופטים תהו על רלוונטיות שאלה, חדד ביקש לברר ואמר על מנדלבליט: "הוא לא פרח מוגן".

חדד: "עד כמה ידעת שהמשטרה חוקרת שראש הממשלה קיבל לכאורה שוחד בעניין ישראל היום?"

מנדלבליט: "זה יכול להגיע גם לשם. אני דיברתי על טובות הנאה של אנשי עסקים ואישרתי. לא התחבר לי תיק 2000 לזה. אבל זה יכול להתחבר לחשד שיש בתיק 1000".

חדד: "לא אישרת שוחד בתיק 1000?"

מנדלבליט: "אישרתי לפני נושא, זה לא אותו דבר כמו אזהרה בחקירה. אני לא מאשר חקירה ספציפית אלא נושאים לחקירה".

השופט משה בר-עם: "לחוקרים יש שיקול דעת רחב?"

מנדלבליט: "אני התובע הכללי של המדינה, לפי חוק אני אמור להסכים בפתיחה בחקירה וככל שיש אישום הוא מוגש על ידי. דברים לא עובדים בפועל כך, אלא מה שיש ברגע שיש חשדות ואני מאשר את זה הם מגיעים אלי. התובעים מלווים את החקירה, אנשים רציניים. אני לא התובע. נתתי הסכמה לנושא (לחקור) לא לאזהרה ספציפית (של אדם)".

חדד: "אישרת לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה בחשד לשיבוש או הדחה בחקירה?"

מנדלבליט: "לא מכיר לא זוכר דבר כזה. סוגי העבירות לא מתחברות לי שאישרתי לחקור".

חדד מציג את הצו שניתן להאזנה לאשל - נרשם על ידי המשטרה: "הואיל ויש מידע הקשר לאשל לשיבוש, הדחה בחקירה, לקיחת שוחד, קשירת קשר, ותיווך לשוחד.. אנו מבקשים להתיר לאשר האזנה".