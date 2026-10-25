צה"ל חיסל שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים מאיראן וטורקיה לחמאס

התקיפות ברצועה ( דובר צה"ל )

רצף החיסולים נמשך: דובר צה"ל אישר כי שני מחבלים חוסלו בתקיפות ברצועת עזה בשבוע שעבר, זאת לאחר שהעבירו מיליוני שקלים מאיראן ומטורקיה לזרוע הצבאית של חמאס. בנוסף נאמר כי מחסן אמצעי לחימה הושמד. צפו בתיעוד:

בתקיפה שבוצעה ביום רביעי האחרון במרחב העיר עזה חוסל המחבל עלאא' אבראהים נמר ערשי, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. בנוסף נאמר כי כרם ריאד חסן אבו בטיחאן, מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שפעל להעברת כספים לזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה נוספת במרחב נוציראת בשבוע שעבר.

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בצה"ל הסבירו כי "שני המחבלים עסקו בהעברת כספים ולאורך המלחמה העבירו מיליוני שקלים ממשטר הטרור האיראני ומטורקיה לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בעת האחרונה, כספים אלו סייעו לארגון בניסיונות לשקם את יכולותיו הצבאיות ולקדם פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום".

בנוסף נאמר כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו ביום חמישי האחרון במרכז רצועת עזה והשמידו מהאוויר מחסן אמצעי לחימה ששימש את הזרוע הצבאית של חמאס לאחסון אמצעי לחימה מסוגים שונים, ובהם כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', משגר ורקטות.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לפגיעה ביכולות ההתעצמות והמימון של ארגוני הטרור ברצועת עזה, לגריעת יכולותיהם הצבאיות ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".