להעיף את בן גביר| כך מעודד כתב 12 הצבעה במגזר הערבי

מוחמד מג'אדלה ( יוטיוב / דמוקרטיוי )

פרשון חדשות 12 ואיש רדיו נאס, העיתונאי מוחמד מג’אדלה, יוצא בקמפיין עידוד הצבעה במגזר הערבי.

במסגרת סבב הרצאות שקיים תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת מדיניותו כלפי האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל. בדבריו טען מג’אדלה כי מדיניות השר פוגעת בתנאי האסירים, והאשים אותו באחריות לסבלם. מג’אדלה סיפר כי במסגרת עבודתו הוא משוחח מדי יום עם פלסטינים מרצועת עזה, מיהודה ושומרון ומהעולם הערבי. לדבריו, “יש אנשים שכבר שלוש שנים לא טעמו בשר. מגיעה להם כוס אורז אחת כל ארבעה ימים”. הוא טען כי בעקבות החלטות השר נאסר להכניס לבתי הכלא ירקות ומזונות נוספים, והוסיף כי עמיתו העיתונאי סעיד חסנין נעצר בעקבות ראיון עיתונאי ולא בשל ביצוע פיגוע.

המשך תקף מג’אדלה את בן גביר ואמר כי השר “מתפאר מדי יום בכך שהוא רוצה להרוס עוד בתים בנגב, להחמיר את מצב האסירים”. לדבריו, השר נכנס לתאי האסירים ואומר להם: “אתם צריכים למות”, וזאת, לטענתו, בניגוד לאמנות הבינלאומיות.

בן גביר לא נשאר חייב והשיב למג’אדלה: “מוחמד, אינשאללה בעזרת ה’. אני לא רק אטפל בביטחון הלאומי, אלא גם במשרד הביטחון. ביום שלישי שמים ב’ בקלפי!”