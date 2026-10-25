יפות כמו בקונדיטוריה: עוגיות פרח במילוי ריבה

מצרכים
- 200 גרם חמאה רכה
- 3/4 כוס אבקת סוכר
- ביצה אחת
- כפית תמצית וניל
- 2 וחצי כוסות קמח
- חצי כפית אבקת אפייה
- קורט מלח
- חצי כוס ריבת תות או פטל
- אבקת סוכר לקישוט
אופן ההכנה
- בקערה גדולה מערבבים את החמאה ואבקת הסוכר עד לקבלת תערובת קרמית וחלקה.
- מוסיפים את הביצה ותמצית הווניל ומערבבים היטב.
- מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה והמלח ומערבבים רק עד שמתקבל בצק אחיד ורך.
- עוטפים את הבצק בניילון נצמד ומעבירים למקרר למשך 30 דקות.
- מחממים תנור ל-170 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- מרדדים את הבצק על משטח מקומח קלות לעובי של כ-3-4 מ"מ וקורצים עוגיות בעזרת חותכן עגול או בצורת פרח.
- במחצית מהעוגיות קורצים חור קטן במרכז בעזרת חותכן קטן יותר.
- מסדרים בתבנית ואופים במשך 10-12 דקות, עד שהשוליים מתחילים להזהיב מעט.
- מצננים לחלוטין. מפזרים אבקת סוכר על העוגיות עם החור, ומורחים מעט ריבה על העוגיות השלמות.
- מניחים בעדינות עוגייה מחוררת מעל כל עוגייה עם ריבה ומהדקים קלות.