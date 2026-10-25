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יפות כמו בקונדיטוריה: עוגיות פרח במילוי ריבה

עוגיות פרח במילוי ריבה מתוקה, עם בצק פריך ואבקת סוכר מעל. מתכון קל להכנה לעוגיות הקלאסיות שכולנו מכירים, שמתאימות בדיוק ליד הקפה

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עוגיות ריבה עם פרח (צילום: AI)

מצרכים

  • 200 גרם חמאה רכה
  • 3/4 כוס אבקת סוכר
  • ביצה אחת
  • כפית תמצית וניל
  • 2 וחצי כוסות קמח
  • חצי כפית אבקת אפייה
  • קורט מלח
  • חצי כוס ריבת תות או פטל
  • אבקת סוכר לקישוט

אופן ההכנה

  1. בקערה גדולה מערבבים את החמאה ואבקת הסוכר עד לקבלת תערובת קרמית וחלקה.
  2. מוסיפים את הביצה ותמצית הווניל ומערבבים היטב.
  3. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה והמלח ומערבבים רק עד שמתקבל בצק אחיד ורך.
  4. עוטפים את הבצק בניילון נצמד ומעבירים למקרר למשך 30 דקות.
  5. מחממים תנור ל-170 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
  6. מרדדים את הבצק על משטח מקומח קלות לעובי של כ-3-4 מ"מ וקורצים עוגיות בעזרת חותכן עגול או בצורת פרח.
  7. במחצית מהעוגיות קורצים חור קטן במרכז בעזרת חותכן קטן יותר.
  8. מסדרים בתבנית ואופים במשך 10-12 דקות, עד שהשוליים מתחילים להזהיב מעט.
  9. מצננים לחלוטין. מפזרים אבקת סוכר על העוגיות עם החור, ומורחים מעט ריבה על העוגיות השלמות.
  10. מניחים בעדינות עוגייה מחוררת מעל כל עוגייה עם ריבה ומהדקים קלות.
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