איזנקוט מאשים: "נתניהו פועל לחבל בבחירות בישראל"

איזנקוט ונתניהו ( גילי יערי/פלאש 90, מרים אלסטר / פלאש90 )

יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט תקף היום (ראשון) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת בעקבות זימון מפכ"ל המשטרה דני לוי לפגישה יומיים לפני הבחירות. בדבריו האשים את נתניהו בניסיון לפגוע בטוהר הבחירות - זאת למרות שהליכוד טענו כי הפגישה לא עוסקת בנושא זה. "נתניהו פועל לחבל בבחירות בישראל" אמר איזנקוט. "זימון המפכ"ל לפגישה ערב בחירות תוך הפרה בוטה של מנהל תקין וסיכון טוהר הבחירות, הוא התערבות מסוכנת שאסור לאפשר".

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איזנקוט המשיך ופנה לראש הממשלה: "נתניהו, הסר מיידית כל מעורבות והתערבות, ממערכת הבחירות, שלך ושל אנשיך. אל תעזו לפגוע בטוהר הבחירות. נעמוד מול כל ניסיון פסול כזה כחומה בצורה". במקביל המשיך בקמפיין "המפלגה הגדולה" כשטען כי "רק ישר! גדולה בהרבה מהליכוד, תייצר לגיטימציה מלאה ומוחלטת להצלת ישראל והחלפת נתניהו".

בסיכום דבריו איזנקוט אמר כי הוא "פונה לכל משרתי הציבור המסורים: אנחנו בשבוע גורלי. הנאמנות שלכם היא לממלכה, לא למלך. בימים הקרובים ינסו לאתגר אתכם ולבחון את הגבולות המקצועיים והערכיים שלכם. עמדו חזק ואיתן. זה בנפשנו".