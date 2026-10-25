בליכוד מסבירים: "הפגישה עם המפכ"ל היא לא על טוהר הבחירות"

נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

דקות אחרי שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג הורה להשיב לעתירה על זימון מפכ"ל המשטרה דני לוי לדיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בליכוד השיבו והסבירו כי לא מדובר בפגישה שעוסקת בטוהר הבחירות. בנוסף, נאמר כי סולברג יכול לשלוח נציג להשתתף בדיון מטעם הוועדה.

"הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור איומים בטחוניים, ולא על טוהר הבחירות" נמסר. "השופט סולברג מוזמן לשלוח נציג מטעם ועדת הבחירות להשתתף בדיון".

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