בליכוד מסבירים: "הפגישה עם המפכ"ל היא לא על טוהר הבחירות"

דקות אחרי שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג הורה להשיב לעתירה על זימון מפכ"ל המשטרה דני לוי לדיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בליכוד השיבו והסבירו כי לא מדובר בפגישה שעוסקת בטוהר הבחירות. בנוסף, נאמר כי סולברג יכול לשלוח נציג להשתתף בדיון מטעם הוועדה.
"הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור איומים בטחוניים, ולא על טוהר הבחירות" נמסר. "השופט סולברג מוזמן לשלוח נציג מטעם ועדת הבחירות להשתתף בדיון".
כאמור, הודעת הליכוד מגיעה אחרי שסולברג ביקש תשובה לעתירה שהוגשה אליו בעניין הפגישה המתוכננת של ראש הממשלה עם מפכ"ל המשטרה בעניין טוהר הבחירות, והורה לראש הממשלה וליועצת המשפטית לממשלה להשיב לעתירה עד 10:30.
ההחלטה הבהולה של השופט סולברג ניתנה בעקבות עתירה דחופה שהגישה עמותת "בוחרים בישראל" למתן צו מניעה. העתירה מכוונת נגד פגישה בנושא "טוהר הבחירות" שזומנה להיום בשעה 11:00 בבוקר - חצי שעה בלבד לאחר מועד פקעת הארכה שהוקצבה לתגובת המשיבים.
השופט סולברג דרש מהמשיבים להתייחס בתגובתם באופן ספציפי לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), העוסק באיסור שימוש במשאבי ציבור לתעמולה, וכן לסעיפים 119(א) ו-130(א) לחוק הבחירות לכנסת.
לפי העתירה, שהוגשה באמצעות משרד עורכי הדין ארנון, תדמור-לוי, זימון הפגישה על ידי הדרג הפוליטי הבכיר ביותר המתמודד בעצמו בבחירות מעלה חשש כבד לשימוש פסול בנכסי מדינה ולניסיון להשפיע באופן לא ניטרלי על הליך ההצבעה והיערכות המשטרה. העותרים טענו כי המשטרה כבר מבוקרת ומודרכת כחוק על ידי ועדת הבחירות המרכזית והעומד בראשה, ואין מקום להתערבות הדרג הפוליטי שעות ספורות לפני יום הבוחר.
עוד צוין בעתירה כי פגישה דומה שזומנה בשבוע שעבר על ידי השר בן גביר בוטלה לאחר שגורמים במערכת אכיפת החוק הטילו ספק במקצועיותה, דבר המחזק לטענתם את הצורך בהתערבות שיפוטית מיידית גם כעת.
פעם קיבלנו דיווחים אמינים, כיום הכל תירוצים פוליטיים לפני בחירות! נמאס שמשתמשים במשטרה לטובת השלטון