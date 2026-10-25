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חדשות פוליטי מדיני

בן גביר מגיב: "אין פסול בזימון מפכ"ל המשטרה לדיון"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לעתירה על זימונו של מפכ"ל המשטרה לדיון עם ראש הממשלה על טוהר הבחירות וטען כי מדובר ב"דבר שגרתי ולגיטימי לחלוטין. אין בכך כל פסול, נהפוך הוא - מדובר בחלק מהאחריות המוטלת על הדרג המדיני"

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איתמר בן גביר (יונתן זינדל/פלאש90)

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב היום (ראשון) לעתירה נגד זימונו של מפכ"ל המשטרה דני לוי לדיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת על רקע העתירה שהוגשה בנושא והדרישה של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נעם סולברג מראש הממשלה להשיב. בדבריו טען כי זימון המפכ"ל לדיון מהווה "צעד שגרתי ומקובל".

"זימונו של מפכ״ל המשטרה לסקירה בנושא היערכות המשטרה לבחירות הוא צעד שגרתי ומקובל, כפי שנהגו גם שרים קודמים" נאמר בהודעת לשכת השר. "חובתו של השר, כפי שהודגש גם בוועדת מירון, לשאול שאלות, ולמנוע פגיעה בחיי אדם, לבחון את ההיערכות ולהצביע על פערים ככל שקיימים".

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מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, ופגישה בין ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי ומפכ״ל המשטרה היא דבר שגרתי ולגיטימי לחלוטין" הוסיף בן גביר. "אין בכך כל פסול, נהפוך הוא - מדובר בחלק מהאחריות המוטלת על הדרג המדיני".

בן גביר סיים את דבריו במתקפה על ראשי מפלגות האופוזיציה: "גדי, נפתלי ויאיר גולן - אתם שחסמתם את איילון לא תטיפו לנו על שמירת הדמוקרטיה. אתם האנטי-דמוקרטים והמסיתים הכי גדולים".
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יעקב
לפני 3 שעות

"צעד שגרתי ומקובל" - עוד ספין של פוליטיקאי שנכשל בביטחון! שלוש שנים של הפקרות ופוליטיקה קטנה על גב השוטרים! חייבים להחליף את השלטון הזה עכשיו
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