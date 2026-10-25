השופט סולברג באולטימטום לנתניהו והיועמ״שית: ״עד השעה 10:30״

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ביקש היום (ראשון) תשובה לעתירה שהוגשה אליו בעניין הפגישה המתוכננת של ראש הממשלה עם מפכ"ל המשטרה בעניין טוהר הבחירות.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית הורה לראש הממשלה וליועצת המשפטית לממשלה להשיב לעתירה עד 10:30.

ההחלטה הבהולה של השופט סולברג ניתנה בעקבות עתירה דחופה שהגישה עמותת "בוחרים בישראל" למתן צו מניעה. העתירה מכוונת נגד פגישה בנושא "טוהר הבחירות" שזומנה להיום בשעה 11:00 בבוקר - חצי שעה בלבד לאחר מועד פקעת הארכה שהוקצבה לתגובת המשיבים.

השופט סולברג דרש מהמשיבים להתייחס בתגובתם באופן ספציפי לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), העוסק באיסור שימוש במשאבי ציבור לתעמולה, וכן לסעיפים 119(א) ו-130(א) לחוק הבחירות לכנסת.

לפי העתירה, שהוגשה באמצעות משרד עורכי הדין ארנון, תדמור-לוי, זימון הפגישה על ידי הדרג הפוליטי הבכיר ביותר המתמודד בעצמו בבחירות מעלה חשש כבד לשימוש פסול בנכסי מדינה ולניסיון להשפיע באופן לא ניטרלי על הליך ההצבעה והיערכות המשטרה. העותרים טענו כי המשטרה כבר מבוקרת ומודרכת כחוק על ידי ועדת הבחירות המרכזית והעומד בראשה, ואין מקום להתערבות הדרג הפוליטי שעות ספורות לפני יום הבוחר.

עוד צוין בעתירה כי פגישה דומה שזומנה בשבוע שעבר על ידי השר בן גביר בוטלה לאחר שגורמים במערכת אכיפת החוק הטילו ספק במקצועיותה, דבר המחזק לטענתם את הצורך בהתערבות שיפוטית מיידית גם כעת.