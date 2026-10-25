לפיד טוען: זו הסיבה לדיון של נתניהו והמפכ"ל

יאיר לפיד ( Avshalom Sassoni / Flash90 )

לאחר פרסום הדיווחים על הזמנת מפכ"ל המשטרה דני לוי לדיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על נושא טוהר הבחירות, ראש האופוזיציה יאיר לפיד טען כעת (ראשון) כי הדיון נערך במטרה להסיט את השיח מהצהרתו של נתניהו על הסנקציות הכלכליות הצפויות לישראל, שעוררה סערה נרחבת אמש. בפוסט שכתב ברשתות החברתיות לפיד אמר כי הוא "מזהיר את הגוש: נתניהו הזמין את המפכ"ל רק כדי שהמדינה תפסיק לדבר על הראיון שבו הוא ירד מהפסים והודיע שאם הוא יבחר ישראל הולכת לסנקציות, כלכלה של איראן וצפון קוריאה, וביטול ההסכמים הבטחוניים עם ארצות הברית".

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כאמור, הבוקר פורסם כי נתניהו זימן פגישה עם מפכ"ל המשטרה בנושא טוהר הבחירות, ללא נציגי ועדת הבחירות המרכזית. המהלך עורר חשש בקרב מפלגות האופוזיציה, כשמפלגת ישר! של גדי איזנקוט פנתה ליועצת המשפטית לממשלה וליו״ר ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לבטל לאלתר את הפגישה. לטענתם, "נתניהו מתמודד בעצמו בבחירות, אינו אחראי על טוהר הבחירות ומפכ״ל המשטרה אינו כפוף לו בנושא".

עוד נטען כי "הפגישה החריגה מעוררת חשש לניסיון לייצר מצג שווא של פגיעה בטוהר הבחירות, ללא כל בסיס, כדי לערער מראש את אמון הציבור בתוצאותיהן. נתניהו מבין שהוא בדרך להפסיד, וכעת עולה החשש שהוא מנסה להפעיל לחץ על משרתי הציבור כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים שלו".