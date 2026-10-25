ירון אברהם בהלם מנתניהו: ״באיזה עולם זה הגיוני?!״

הכתב המדיני ירון אברהם, התייחס היום (ראשון) לפגישה המתוכננת בין נתניהו למפכ״ל בנושא טוהר הבחירות ואמר: ״ראש הממשלה זימן את המפכ"ל לפגישה בנושא טוהר הבחירות. באיזה עולם זה נראה למישהו הגיוני? זה בסמכות יו"ר ועדת הבחירות״.

לפני זמן קצר, מפלגת "ישר! עם איזנקוט" פנתה ליועצת המשפטית לממשלה וליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לבטל לאלתר את הפגישה שזימן נתניהו עם מפכ"ל המשטרה בנושא טוהר הבחירות, ללא נציגי ועדת הבחירות המרכזית.

על פי המפלגה, "נתניהו מתמודד בעצמו בבחירות, אינו אחראי על טוהר הבחירות ומפכ"ל המשטרה אינו כפוף לו בנושא. הפגישה החריגה מעוררת חשש לניסיון לייצר מצג שווא של פגיעה בטוהר הבחירות, ללא כל בסיס, כדי לערער מראש את אמון הציבור בתוצאותיהן.

נתניהו מבין שהוא בדרך להפסיד, וכעת עולה החשש שהוא מנסה להפעיל לחץ על משרתי הציבור כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים שלו".