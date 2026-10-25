כוכב "האח הגדול" נעצר בחשד לתקיפת בת זוגו

הלילה, בין שבת לראשון, נעצר אחד מכוכבי "האח הגדול" הבולטים בשנים האחרונות בחשד לאלימות כלפי בת זוגו.
במהלך היום צפויים החוקרים להמשיך בחקירת כוכב הריאליטי, ולאחר מכן תתקבל החלטה האם לשחררו לביתו או להביאו להארכת מעצר בבית המשפט.
הלילה, בין שבת לראשון, נעצר אחד מכוכבי "האח הגדול" הבולטים בשנים האחרונות בחשד לאלימות כלפי בת זוגו.
במהלך היום צפויים החוקרים להמשיך בחקירת כוכב הריאליטי, ולאחר מכן תתקבל החלטה האם לשחררו לביתו או להביאו להארכת מעצר בבית המשפט.
המהדורה המובחרת!
הטבת השקה מיוחדת:
במקום ₪39 בחודש עכשיו ב ₪0