לקראת הבחירות: איזנקוט בפנייה דחופה ליועמ״שית נגד נתניהו

איזנקוט ונתניהו ( גילי יערי/פלאש 90, מרים אלסטר / פלאש90 )

מפלגת ישר! עם איזנקוט פנתה היום (ראשון) ליועצת המשפטית לממשלה וליו״ר ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לבטל לאלתר את הפגישה שזימן נתניהו עם מפכ״ל המשטרה בנושא טוהר הבחירות, ללא נציגי ועדת הבחירות המרכזית.

נתניהו מתמודד בעצמו בבחירות, אינו אחראי על טוהר הבחירות ומפכ״ל המשטרה אינו כפוף לו בנושא, נמסר. הפגישה החריגה מעוררת חשש לניסיון לייצר מצג שווא של פגיעה בטוהר הבחירות, ללא כל בסיס, כדי לערער מראש את אמון הציבור בתוצאותיהן. נתניהו מבין שהוא בדרך להפסיד, וכעת עולה החשש שהוא מנסה להפעיל לחץ על משרתי הציבור כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים שלו.