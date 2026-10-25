אירוע ירי בארה"ב: לפחות 12 פצועים מחוץ לאצטדיון

לפחות 12 בני אדם, בהם שישה קטינים, נפצעו באירוע ירי המוני שהתרחש הלילה (בין שבת לראשון) מחוץ לאצטדיון ספורט באוניברסיטת פלורידה A&M בעיר טלהאסי. לפי המשטרה המקומית, שלושה מהפצועים נפגעו באורח קשה, אחד במצב אנוש, והשאר "במצב יציב".

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, אירוע הירי התרחש מחוץ לאצטדיון בזמן אירוע "Homecoming" - "שיבה הביתה", שבו בוגרי המוסד חוזרים לבקר באוניברסיטה, שכלל גם משחק פוטבול. מבדיקה ראשונית עולה כי קטטה פרצה באזור לאחר המשחק, ובהמשך התפתח אירוע הירי.

במשטרה אמרו כי היורה ככל הנראה נמלט מהאזור, כשעד כה לא דווח על מעצרים. מפקד המשטרה לורנס רבל ציין כי "מצער במיוחד לדעת שהיו ילדים בין הפצועים".