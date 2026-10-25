אחרי פרישת גנץ: חגי לובר חושף למי הוא צפוי להצביע בבחירות

עופר וינטר, ראש מפלגת 'עמך ישראל', תועד אמש (מוצ"ש) כשהוא מחבק את גדי איזנקוט, באולפני i24 לאחר שהבהיר כי הוא לא יכול לשבת בממשלה תחתיו.

האב השכול חגי לובר, הצהיר בתקופה האחרונה כי הוא יצביע לגנץ, אלא שהאחרון פרש מהמירוץ לבחירות ולובר נותר ללא בית פוליטי. לובר התייחס למפגש בין וינטר לאיזנקוט וכתב: "עופר וינטר חיבק את גדי איזנקוט ערב בחירות, וכתבים ציניים באולפנים ממוזגים הרימו גבות ואמרו "מה זה צריך להיות? ואיך זה ייתכן?"

‏הרי חייבת להיות איבה אישית גם כן. ופרשנים תאבי כותרות, ראו בזה סימן לבאות, איך מהחיבוק הזה עוד יוולד חיבור מפלגות. ואיך כהו עיניהם מראות, שכבר שלוש שנים אנחנו כולנו מתחבקים. ימנים, שמאלנים, מזרחים ואשכנזים: