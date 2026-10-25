אחרי איזנקוט: גם יאיר גולן יאובטח על ידי השב"כ

יאיר גולן ( Tsafrir Abayov / Flash90 )

יומיים לפני הבחירות: השב"כ הודיע ליו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, כי החל מהבוקר (ראשון) הוא יאובטח באחריות שב"כ ובמימון המדינה. ההחלטה מגיעה אחרי שהדמוקרטים דמוקרטים עתרו לבג"ץ בדרישה שראש השב"כ דוד זיני יקבל אחריות לאבטחת גולן כחלק מחובת השירות בחוק לשמירת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. נציגי המדינה הציגו מתווה לאבטחת גולן והבטיחו שיעודכן בהתאם להערכות עדכניות - וכך אכן קרה כעת.

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ההחלטה על אבטחתו של גולן מגיעה אחרי שאתמול דווח כי גם יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט תהיה תחת אחריות השב"כ. העברת האבטחה של איזנקוט מגיעה אחרי סערה ציבורית בעקבות החלטת ראש השב"כ שלא לאבטח את איזנקוט, למרות היותו רמטכ"ל לשעבר והמועמד המרכזי להוביל את גוש האופוזיציה.