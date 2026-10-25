מנהל מטה השטח של הליכוד: "אם זה יקרה - נפסיד בבחירות"

‏חבר הכנסת אביחי בוארון, ומנהל השטח של הליכוד בבחירות הקרובות, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לטענה על כך שעופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה.

"אני חושב שאף פעם לא נעשה מאמץ כזה גדול להוציא את האנשים מהבתים. אם אנחנו נהיה ב-72 אחוז הצבעה, זה יביא לנו את הניצחון. אם אנחנו נהיה מתחת ל-70 אחוז הצבעה, אנחנו נפסיד" , אמר.

עוד הוא הוסיף: "עופר וינטר נכון לעכשיו לפי סקרים שלנו עומד על 1.9 אחוזים. ראינו גם ארבעה סקרים מתוך חמישה שנערכו בסוף השבוע - עופר לא עבר את אחוז החסימה. מדובר באובדן של כ-60 אלף קולות לימין".