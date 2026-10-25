מנהל מטה השטח של הליכוד: "אם זה יקרה - נפסיד בבחירות"

חבר הכנסת אביחי בוארון, ומנהל השטח של הליכוד בבחירות הקרובות, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לטענה על כך שעופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה.
"אני חושב שאף פעם לא נעשה מאמץ כזה גדול להוציא את האנשים מהבתים. אם אנחנו נהיה ב-72 אחוז הצבעה, זה יביא לנו את הניצחון. אם אנחנו נהיה מתחת ל-70 אחוז הצבעה, אנחנו נפסיד" , אמר.
עוד הוא הוסיף: "עופר וינטר נכון לעכשיו לפי סקרים שלנו עומד על 1.9 אחוזים. ראינו גם ארבעה סקרים מתוך חמישה שנערכו בסוף השבוע - עופר לא עבר את אחוז החסימה. מדובר באובדן של כ-60 אלף קולות לימין".
נזכיר כי על פי הסקר בכאן 11 מהימים האחרונים, וינטר אכן לא עובר את אחוז החסימה.
לפי הסקר איזנקוט הוא ראש הרשימה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים. בשמאל, בנט ולפיד עם 14, הדמוקרטים עם 8 כמו ישראל ביתנו ובסך הכל 52 מנדטים.
בימין: הליכוד עם 20 מנדטים, יהדות התורה עם 8 כמו עוצמה יהודית. ש"ס עם 7 כמו סמוטריץ' ופייגלין ובסך הכל גוש הימין-חרדים עם 50 מנדטים.
הנדל וזליכה כן עוברים עם 4 מנדטים שלא שייכים לאף גוש.
מישהו פה באמת רוצה לשלם את המחיר היקר כשוינטר הולך עם ליברמן המזויף????!