איש התקשורת שערק מהשמאל מצהיר: ״לראשונה בחיי אצביע לנתניהו״

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: נתן קון )

איש התקשורת אבישי מתיה, שהודיע כי הוא כבר אינו חלק ממחנה השמאל, מודיע כי הוא יצביע לראש הממשלה נתניהו.

בדבריו כתב מתיה: ״‏לראשונה בחיי, בלב שלם, אטיל פתק מחל בקלפי. בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שלי, הוא האדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון״. מתיה קרא לאנשים נוספים להודיע על תמיכה בנתניהו: ״אני קורא לכל מי שחושב כמוני, לצייץ. לכתוב. לפרסם. לשכנע. ולהפסיק לפחד, אנחנו הרוב״. כשנשאל למי הוא הצביע בעבר, השיב: ״רוב חיי למפלגת העבודה״.