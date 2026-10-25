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חדשות פוליטי מדיני

איש התקשורת שערק מהשמאל מצהיר: ״לראשונה בחיי אצביע לנתניהו״

איש התקשורת שעבר ממחנה השמאל למחנה הימין, מודיע כי לראשונה בחייו, בלב שלם, הוא מצביע למפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו. בדבריו הוא קרא לאנשים נוספים שמצביעים כך, לדבר על זה ולא לפחד להביע את דעתם

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ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: נתן קון)

איש התקשורת אבישי מתיה, שהודיע כי הוא כבר אינו חלק ממחנה השמאל, מודיע כי הוא יצביע לראש הממשלה נתניהו.

בדבריו כתב מתיה: ״‏לראשונה בחיי, בלב שלם, אטיל פתק מחל בקלפי. בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שלי, הוא האדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון״.

מתיה קרא לאנשים נוספים להודיע על תמיכה בנתניהו: ״אני קורא לכל מי שחושב כמוני, לצייץ. לכתוב. לפרסם. לשכנע. ולהפסיק לפחד, אנחנו הרוב״.

כשנשאל למי הוא הצביע בעבר, השיב: ״רוב חיי למפלגת העבודה״.

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איפה הבושה לתמוך במי שלא מכריע כבר שלוש שנים? בעלי והילדים שלי במילואים מותשים, חייבים להחליף את ההנהגה הזאת מיד!
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