איש התקשורת שערק מהשמאל מצהיר: ״לראשונה בחיי אצביע לנתניהו״

איש התקשורת אבישי מתיה, שהודיע כי הוא כבר אינו חלק ממחנה השמאל, מודיע כי הוא יצביע לראש הממשלה נתניהו.
בדבריו כתב מתיה: ״לראשונה בחיי, בלב שלם, אטיל פתק מחל בקלפי. בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שלי, הוא האדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון״.
מתיה קרא לאנשים נוספים להודיע על תמיכה בנתניהו: ״אני קורא לכל מי שחושב כמוני, לצייץ. לכתוב. לפרסם. לשכנע. ולהפסיק לפחד, אנחנו הרוב״.
כשנשאל למי הוא הצביע בעבר, השיב: ״רוב חיי למפלגת העבודה״.
איפה הבושה לתמוך במי שלא מכריע כבר שלוש שנים? בעלי והילדים שלי במילואים מותשים, חייבים להחליף את ההנהגה הזאת מיד!