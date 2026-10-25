אחרי שתצביעו: המקומות השווים ביותר לבלות בהם ביום הבחירות

לאן יוצאים ביום הבחירות?

יום הבוחר במוזיאון המדע ירושלים

"מרפאת הדובים" חוזרת למוזיאון המדע ירושלים! אחת החוויות האהובות ביותר במוזיאון חוזרת, והפעם הילדים מוזמנים להפוך לרופאים ורופאות, ללבוש חלוק לבן, לבדוק דובים חולים ולגלות מה באמת קורה בתוך הגוף שלנו. לצד מרפאת הדובים יחכו למשפחות חוויות מדעיות על גוף האדם, תנועה וכוחות, סדנת בנייה, תערוכת המים "החופש לזרום" ומופע המדע "תגובת שרשרת". הדובים באים, הגוף זז, המים זורמים והאנרגיה משתחררת. חופשת חוויה של מדע, משחק ועוד.

סיורי יום הבחירות בטיילת החומות

סיור בוקר: מעל ומתחת לחומות (יום הבחירות, 27.10) – מסע בזמן מתצפית מרהיבה מעל העיר ועד למעמקי מערת צדקיהו והשער הקדום.

סיור תיאטרלי למשפחות (יום הבחירות, 27.10) – הרפתקה משפחתית בגובה העיר העתיקה עם שחקנית-מדריכה, דמויות היסטוריות וחיזיון אור-קולי.

סיור שקיעה קסום (יום הבחירות, 27.10) – לראות את ירושלים נצבעת בגווני השקיעה והאורות הליליים מראש החומות.

בוחרים בירקות – שביל הסלט, תלמי יוסף

חוויה חקלאית מעוררת חושים בלב חבל הבשור, בהובלת צוות האגרונום אורי אלון.

הפעילות כוללת מבוך אתגרי, סיור מרתק בחממות מתקדמות לקטיף עצמי וטעימה ישר מהשיח של עגבניות בונבוניירה מתוקות ומלפפונים ננסיים, צעידה במנהרת תבלינים עשירה בריחות, טעמים וסיפורים על צמחי מרפא ותבלין, חוויה אדמתית של הוצאת גזרים בשלל צבעים ישירות מהאדמה טעימתם והנאה מהטעם הטבעי והפריך שלהם ואף לקיחה אחדים הביתה ועוד.

אחרי הקלפי — בוחרים באתנחתא

בסטודיו אתנחתא בקיבוץ ניר עם מזמינים ביום הבחירות ל-3 סוגי סדנאות, בהתאם לסגנון והגיל.

"בוחרים להצטלם 2026" - יום הבוחר בסטודיו הצילום של ענבר ושי

סטודיו ענבר ושי מזמין ל-"בוחרים להצטלם 2026" מפגש צילום חווייתי ומהיר באווירה קלילה ומשוחררת. נכנסים, שותים משהו טוב, עומדים מול התאורה המקצועית, ויוצאים עם 3 צילומי סטודיו ערוכים מקצועית ומרשימים לפורטרט אישי, תמונת זוגיות או מזכרת משפחתית. לפרטים: 072-3971120

שנה לנחל החדש בצלמון עם מורת הדרך כרמית ארבל

יום הבחירות הקרוב הוא ההזדמנות המושלמת לשלב בין חובה אזרחית לבין חוויה מרגשת וחד פעמית בטבע.

הזדמנות מדהימה להגיע, לראות במו עיניכם כיצד זרימת המים הרציפה והיציבה כבר שינתה לחלוטין את המרחב, החזירה את החיים והירק לערוץ שהיה יבש, והפכה אותו לנווה מדבר שוקק המוקף בפינות שכשוך צלולות.

לאחר הקפצת רכבים יוצאים במסלול קווי ופסטורלי באורך של כ-6.5 קילומטרים המתאים לאוהבי לכת בדרגת קושי קלה עד בינונית.

קריית המוזיאונים בפתח תקווה

סבתא ניצה מקריאה, "ציפי וצוף" מאת הסופרת רינת הופר. סיפור אביבי מקסים על זוג צופיות חרוצות הבונות קן, ועל המפגש שלהן עם ציפורי דרור, נחליאלי ודוכיפת.

בנוסף תתקיים סדנת יצירה „דוכיפת דמיונית”, המשתתפים יתבוננו בציפורים שהעניקו השראה לאמנית שירה זלוור וייצרו דוכיפת מקורית, ססגונית ומפתיעה.

'אנו – מוזיאון העם היהודי'

בנוסף לפעילויות בין דוריות לכל המשפחה ולתצוגת הקבע באנו – מוזיאון העם היהודי, מציע המוזיאון פעילות בגלריית "גיבורים" האהובה, שם ילמדו בדרך חדשנית ואינטראקטיבית על כל היהודים ששינו את פני ההיסטוריה, פעילות חווייתית נוספת, תחת הכותרת "שומרי הסיפורים", כוללת כתב משימה משפחתי במסגרתו יוצאים ילדים והורים להרפתקה משותפת ברחבי המוזיאון. באמצעות חידות, רמזים ומשימות גילוי יפגשו המשתתפים מוצגים, שמות, מסורות וסיפורים, ויגלו כיצד סיפורים עוברים מדור לדור, וכיצד גם הסיפור המשפחתי שלהם הוא חלק משרשרת ארוכה של זיכרון, מורשת וזהות. הפעילות, המיועדת לילדים בגילי 7–12, נמשכת כשעתיים וכוללת כתב חידה משפחתי ותחנות אינטראקטיביות.

יום הבחירות בגן החיות התנ"כי ו אקווריום ישראל

במהלך יום השבתון ב27.10, גם בעלי החיים נערכים לבחירות – מצחצחים מקורים, מסרקים את הנוצות ומנפחים את הרעמה. כל מפלגה מכינה מצע עדכני ומבטיחה ניצחון גורף.

הבחירות יהיו בחירות דמוקרטיות, והמפלגה הזוכה תבחר על פי הצבעות המבקרים.

בין המפלגות המשתתפות יהיה אפשר למצוא את מפלגת הצבים - שדואגים לבית, מפלגת הפלמינגו - שתביא עתיד ורוד, הפילים – שמאמינים ביציבות שלטונית, כי פיל אי אפשר להפיל, התוכים - שמבטיחים ייצוג לכל צבעי הקשת ועוד.

גם באקווריום ישראל יהיה סוער וגואש. מפלגת הכרישים טוענת שהיא המפלגה היחידה עם שיניים, המדוזות מבטיחות שקיפות מלאה והתמנונים דווקא רוצים לחזק את זרועות הביטחון.

המבקרים מוזמנים לטייל וליהנות בגן או באקווריום, להתרשם מהמצעים ולהצביע לפלגה התואמת ביותר לתפישת עולמם. כל מבקר יכול להצביע פעם אחת.

בגן החיות יתקיים גם משחק ניווט משפחתי ברחבי הגן.

גן המדע ע"ש קלור ברחובות

ברוכים הבאים לעולם המופלא של גן המדע ע"ש קלור, המציע נקודות מבט שונות על הטבע באמצעות פעילויות מדע ומשחק. המבקרים מוזמנים לגעת, להתנסות, לשחק וליהנות במתקנים החווייתיים הרבים והרבה ירוק. החוויה המדעית שלכם מתחילה עכשיו! בגן המדע תפגשו עולמות מדע מופלאים. כל תחום ידע הוא עולם ומלואו, ובתוכו תמצאו חופש לחקור ולגלות דרך פעילויות, מיצגים והתנסות אמיתית.

בוחרים במעמקים: פארק המצפה התת ימי באילת

פארק המצפה התת ימי מזמין את המבקרים, בכל גיל, לבחור בין סוסון ים, תמנון, צב ים או כריש, להובלת הכנסת הימית, באמצעות קלפי ייעודית שתוצב במקום, או בהצבעה דיגיטלית ברשתות החברתיות. בפארק המצפה התת ימי היחיד מסוגו בעולם, האכלות מודרכות מתוך בריכת הכרישים, בבריכת הצבים, בעלי החיים הנדירים ועוד. הביקור כולל סרט חדשני המציב אתכם כצוללים במרחק נגיעה מלווייתנים עצומים במעמקי האוקיינוס. תוכלו להזמין סיור משפחתי אל מאחורי הקלעים ולצאת לשיט מסביב לשונית בספינת קורל 2000 לה חלונות ענקיים מתחת למים.

בוחרים בחוויה כפולה: במתחם סקיי פארק בגני יהושע

27% הנחה על כרטיס כניסה משולב לפארק החבלים ולכדור הפורח, או קבלת המשחק המשפחתי האינטרקטיבי החדש פארקוד במתנה, ברכישת כרטיס לאחד המקומות, למימוש ביום הבחירות.

הכדור הפורח ממריא בשיוט יציב ומפתיע לגובה של 120 מטרים, המספק תצפית מרהיבה של כל גוש דן ועד השרון והרי יהודה בליווי הסברים מקוריים, לפני שתנחתו חזרה בדיוק אל אותה נקודה. פארק חבלים סקיי טאון, הגדול מסוגו בגוש דן, מתנשא לגובה 24 מטר וכולל 120 אלמנטים ברמות אתגר מגוונות מאוד, לטווח גיל רחב ולכל העדפת בילוי משפחתית. משחק ההרפתקאות המשפחתי הדיגיטלי "פארקוד" החדש, כולל 25 חידות אינטראקטיביות, רמזים, משימות ותחנות בפארק הירקון.

"בוחרים במדע" – במדעטק חיפה

מופע הדגמות אינטראקטיבי, בו תעברו לתפקיד המדענים ותקבעו בזמן אמת את מסלול הניסויים, שייערכו על הבמה. דרך הצבעות דינמיות, החלטות משותפות ואלמנט הפתעה קבוע, תוכלו לבחור אילו חומרים לחבר ולאיזה כיוון ימשיך המופע, כך שאין שני מופעים זהים! מעבר לחוויה הקצבית והמשעשעת, הקונספט ממחיש את המהות של חקר מדעי אמיתי - תהליך שאינו מתוסרט מראש, אלא סדרה של בחירות וניסויים המראים כיצד שינוי קטן במשתנה בודד יכול להוביל לגילויים מפתיעים ולתוצאות שונות לחלוטין. המוזיאון כולו פתוח עם מצפה כוכבים חדש, הפועל באור יום באמצעות טלסקופ שנמצא בקליפורניה, תצוגת הרובוטים ותערוכת "מערכת השמש" החדשה בה דגם של שבתאי, תיעוד פני השמש והדמיית שיגור

חולון בוחרת תרבות

ביום הבחירות חולון בוחרת תרבות ומזמינה את הילדים, ההורים וכל המשפחה ליום שלם של בילוי וחוויה ברחבי מתחמי התרבות בעיר. מוזיאונים, קולנוע, קומיקס, עיצוב, ספרים, סדנאות ופעילויות מיוחדות יחכו למשפחות לאורך היום – עם תוכן לכל גיל ועם מחירים מסובסדים במיוחד ליום הבחירות.

במוזיאון הילדים הישראלי יתקיימו בחירות מיוחדות לילדים ולהורים; בסינמטק הילדים תוקרן הרפתקת אנימציה לכל המשפחה; מוזיאון הקומיקס ומוזיאון העיצוב יציעו תערוכות, סדנאות ופעילויות.

אירועי יום הבחירות באתרי המורשת

אחרי שמילאתם את חובתכם האזרחית והצבעתם (או אולי לפני כן) - המועצה לשימור אתרים, בשיתוף משרד המורשת, מזמינה אתכם להגיע ביום הבחירות (27.10) לאתרי המורשת, וליהנות ממגוון סיורים ופעילויות במקומות המרכיבים את הסיפור של כולנו. חלק מהפעילויות הינן ללא תשלום.

המידע המלא על כל הפעילויות באתר המועצה לשימור אתרים

מצביעים ויוצאים לטבע

רשות הטבע והגנים מזמינה את הציבור ביום הבחירות ליהנות מעונת הסתיו בטיולים בחיק הטבע, סיורים ופעילויות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ

ב-15 גנים לאומיים ושמורות טבע ברחבי הארץ יוכלו המבקרים להשתתף במשחק "תעלומות בזמן", משחק אינטראקטיבי מלווה בבוט ווטסאפ, שבו תוך כדי פתרון החידות ברחבי האתרים מכירים את הסיפור ההיסטורי המיוחד של הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ברחבי הארץ.

הגן הבוטני

הקהל הרחב מוזמן להגיע לגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם בירושלים וליהנות מיום של פעילות משפחתית, טבע ופריחה, עם בחירות מסוג אחר לגמרי.

במרכז הפעילות תעמוד קלפי מיוחדת, שבה במקום לבחור מועמדים ומפלגות, יצביעו המבקרים עבור פרח הבר הישראלי האהוב עליהם. שמונה פרחי בר ישראליים יתמודדו על קולות המבקרים, וכל אחד ואחת יוכלו לבחור את הפרח שלדעתם ראוי להוביל את מיזם הזרעים של הגן הבוטני. בין המשתתפים בהצבעה ייערך מבצע נושא פרסים, ואחד המצביעים יזכה בפרס.

בוחרים בקולנוע פלאנט באר שבע

מתחם הקולנוע פלאנט באר שבע מזמין את תושבי בירת הנגב והסביבה לחגוג את יום הבחירות, שיחול ביום שלישי, ה-27 באוקטובר, עם חוויית צפייה עשירה וסוחפת על המסך הגדול.

במהלך יום זה, יוכלו המבקרים ליהנות ממגוון רחב של סרטים מכל הז'אנרים: דרמות, קומדיות, סרטי אקשן וסרטים לכל המשפחה, המשובצים בלוח ההקרנות של המתחם באותו היום. כדי להפוך את הבילוי לנגיש ונוח לכל כיס, מציע הקולנוע כרטיסים לכל הסרטים באולמות הרגילים במחיר מיוחד וסמלי של 27 שקלים בלבד לכרטיס, התקף לכל ההקרנות המתקיימות ביום הבחירות עצמו.