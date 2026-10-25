אבישי בן חיים: בבחירות האלו הם לא רוצים להפיל את נתניהו

‏הפרשן אבישי בן חיים, התייחס היום (ראשון) לבחירות הקרובות ביום שלישי השבוע, ופירט מה לדעתו הסיבות למאבק העיקש של השמאל.

״למה כל כך חשוב להם החרם על נתניהו? כי נתניהו הוא הביטוי הכי זוהר והכי בולט להרמת הראש של המזרחים בישראל ולירידה במעמדה של ההגמוניה״, טען בן חיים והוסיף: ״כי נתניהו שובר את יחסי הכוח בין ההגמוניה לבוחריו המזרחים הרבים. כי נתניהו סודק את הסדר המעמדי תודעתי שההגמוניה בנתה של מעמדות ברורים: ישראל ראשונה וישראל השנייה.

‏נתניהו הוא הנציג הנבחר של ציבור מזרחי ענק, שפעם הם החרימו אותו וקראו לו צ'חצ'חים\בגיניסטים והיום הם מחרימים אותו וקוראים לו ערסים\ביביסטים. הציבור הזה בוחר בנתניהו ונתניהו ייקר את מעמדו וסדק את הסדר החברתי ההגמוני האי שוויוני.

‏לכן ההגמוניה שונאת את נתניהו. לכן היא מחרימה אותו ובעצם את בוחריו. כל כך חשוב להם החרם על נתניהו, דווקא בגלל שהוא כל כך מוכשר ומוצלח עשרות מונים יותר מכל המועמדים שלהם. כל כך חשוב להם להזיז את נתניהו, עד כדי לשים מועמד מזרחי בראשם״.